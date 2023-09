Třetí zářijový víkend se konala v Besedním domě finálová kola Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně v oborech kontrabas a violoncello. Laureáty 29. ročníku prestižního hudebního klání se stali účastníci z Číny a České republiky.

Foto: Janáčkova akademie múzických umění

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění každoročně pořádá prestižní Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka, a to hned v několika oborech. Na 29. ročník soutěže se do Brna sjeli kontrabasisté a violoncellisté mladší 35 let z celého světa, jež hodnotila mezinárodní porota složená z odborníků ve svém oboru. V pětiletých cyklech se pravidelně střídají obory smyčcové kvarteto, housle, violoncello, kontrabas, flétna, klarinet, lesní roh, tuba a klavír a varhany.

Svůj talent předvedlo 32 kontrabasistů a kontrabasistek a 36 violoncellistů a violoncellistek přihlášených z České republiky, Japonska, USA, Korejské republiky, Taiwanu nebo Chile. „Soutěž Leoše Janáčka se nese ve znamení nejen mimořádných výkonů finalistů, ale jedná se také o obrovskou příležitost setkání a růstu; porotci, soutěžící, manažeři a publikum mohou slyšet, jak se hraje v Asii, Evropě nebo v Americe a mohou pozorovat, jak různorodé jsou přístupy ke stejné skladbě a jakým směrem se interpretační scéna posunuje“, zmínila děkanka HF JAMU, Barbara Maria Willi.

Verona, Lunetic i Captain Jack. Největší 90's festival na Moravě přijel do Brna

O vítězích rozhodovaly mezinárodní poroty. Oboru violoncello předsedal Colin Carr z Velké Británie, který tento post převzal po Davidu Geringasovi, který do poroty nemohl zasednout ze zdravotních důvodů. Porotě oboru kontrabas předsedal německý kontrabasista Frithjof-Martin Grabner.

„Unikátní na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka je skutečnost, že její realizaci vykonávají skvělé a mezinárodně zběhlé studentky Hudební produkce, které se pod vedením zkušeného týmu projektových manažerek Hudební fakulty starají o bezproblémový průběh, otevřenost a mladistvou atmosféru. Porotci vyzdvihovali vysokou uměleckou úroveň této soutěže a samotní soutěžící byli nadšení z vibrující atmosféry města Brna“, dodává Barbara Maria Willi.

V oboru violoncello získal první cenu, a zároveň zvláštní cenu, možnost vystoupit na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka 2024 Zhihao Wu z Číny. Druhé místo získal Artyom Ioanisyan z Arménie a třetí místo bylo uděleno Kamilovi Mukhametdinovi ze Švýcarska. Čestné uznání a cenu za nejlepší interpretaci skladby Leoše Janáčka získala Jingzhi Zhank z Číny.

Brněnští draci slaví. Posádka dračích lodí vybojovala bronz z Mistrovství Evropy

V oboru kontrabas se stal vítězem Ondřej Sejkora z České republiky, který také jako zvláštní cenu získal možnost koncertního vystoupení na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka 2024. Vítěz dále získal zvláštní cenu, a to cenu poroty za nejlepší interpretaci povinné skladby Miloslava Gajdoše a poukaz od partnera soutěže Barnabass. Druhé místo a zvláštní cenu poroty za nejlepší interpretaci povinné skladby Miloslava Gajdoše získal Mikhail Aharodnikau z Běloruska. Na třetím místě se umístil Donatas Butkevicius z Litvy. Čestné uznání a zvláštní cenu koncertního vystoupení v rámci akce Od Janáčka k dnešku – Dny mladých interpretů, Brno 2024 získal Dominik Seďa z České republiky. Byla také udělena zvláštní cena poroty pro nejmladšího účastníka soutěže, kterým byl Antoni Trzesniewski z Polska.

Nejlepší účastníci soutěže v obou kategoriích dále obdrželi od partnerů soutěže Violin Schönbach sadu strun a notový materiál od hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha s.r.o.

Výherci soutěže k titulu laureáta získali tradiční finanční ocenění sto tisíc korun (1. cena), sedmdesát tisíc korun (2. cena) a čtyřicet tisíc korun českých (3. cena).