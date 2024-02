Divadlo Radost, které sídlí v Brně mezi ulicemi Bratislavská a Cejl, zve všechny diváky na premiéru nového představení s názvem A pak se to stalo! Koná se v pátek 16. února od šesti hodiny večer. Hravá inscenace vám přiblíží každodenní příhody současných dětí, které každý zná a mnohokrát zažil.

A pak se stalo! | Foto: Divadlo Radost

Zábavné představení zobrazuje svět současných dětí – se vší jeho bezbřehoufantazií a humorem. Autorská adaptace Veroniky Trokšiarové a Venduly Borůvkové, výrazně ovlivněná výtvarnou podobou Laury Černákové, pracuje s několika příběhy z knihy Ester Staré A pak se to stalo!, ale přidává k nim další „dospělé pravdy“.

Ovšem bez mentorování, zdvižených prstů a blahosklonného tónu. Chovat se způsobně? Možná… Někdy! Polovinu věcí, které my dospělí říkáme dětem, jsme totiž museli vymyslet, když jsme byli malí. Kolenem! Určitě jsme museli zažít neuvěřitelné věci, když máme pro děti tolik skvělých rad, varování a zkušeností. Jen jsme zapomněli, jaká to tehdy byla legrace, tyhle fantastické nápady rozvíjet.

Tak třeba…

Když budeš pít hodně vody, usadí se ti v břiše žáby!

Nedělej ksichty, zůstane ti to!

Když sníš žvýkačku, zalepí se ti střeva!

Když budeš lhát, naroste ti velký nos!

Když budeš jíst ve stoje, budeš mít tlustý nohy!

Když budeš jíst špenát, budeš silný jako Pepek námořník…

Že to přece nikdo nemůže brát vážně? Ale pořád se to dětem opakuje! Dospělí někdy mají utkvělý pocit, že existují hranice, za kterými leží říše neakceptovatelné anarchie – a ty hranice hodlají bránit všemi prostředky.

Protože když se neděje to, co dospělí považují za správné… Věci, kterými strašíme děti ve snaze je vychovávat, nabývají občas velmi bizarních rozměrů. A v našem představení to platí stonásobně.

Co kdyby se to skutečně stalo? V neučesaných vláskách si vši stavějí celá města. Ze špinavých uší vyroste pozoruhodná dřevina, která přiláká nečekaného kamaráda. Dvě žáby si v žaludku zařídí wellness. A co teprve, když začne dítě myslet kolenem…Kde se to zastaví?!