Vytáhnout své sousedy ven, pobavit je, rozdmýchat alespoň společenský hovor, když se společenským životem je to v tuto dobu varchlaté. Vysoké Popovice se rozhodly vytvořit živý adventní kalendář.

Dne 1. prosince se v jednom domě ve Vysokých Popovicích rozsvítí číslice 1, o den později jiný s číslicí 2 a takto to půjde až do Štědrého dne. Kromě toho, že se postupně odpočítají dny do příchodu samotných Vánoc a zkrášlí ulice, tak svítící číslice nabídnou „pouliční bojovku“. Obec se rozhodla, že lidem připraví živý adventní kalendář.