Advent v Brně: Už jste letos ochutnali Turbomošt nebo se svezli vánoční šalinou?

Druhé nejlepší Vánoce na světě. Hned po těch vašich doma. To je motto letošního ročníku akce Brněnské Vánoce. Zda je to pravda, o tom se může přesvědčit každý, kdo v těchto dnech vyrazí do ulic Brna, zejména do centra města. Vydala se tam i Miroslava Jakubčíková, které děkujeme za hezké fotografie.

Brněnské Vánoce jsou pastvou pro všechny smysly. | Foto: Miroslava Jakubčíková

Brněnské Vánoce nabízejí kulturní program a množství stánků s různým sortimentem včetně bohatého občerstvení na několika místech. V nabídce nápojů nechybí také brněnská specialita - vyhlášený tradiční Turbomošt, což je horký jablečný mošt s poctivou jablkovicí a trojicí vánočního koření. Na náměstí Svobody a na Zelném trhu nechybí zářící vánoční stromy. Na Dominikánském náměstí je k vidění krásný betlém. Kdo by snad byl na pochybách, kdy a kde se ocitl, na nádvoří Staré radnice mu to připomene obří vánoční hvězda s velkým svítícím nápisem BRNO. Na Moravském náměstí je k nepřehlédnutí vyhlídkové kolo. A pokud už vás z obcházení všech těch krás rozbolí nohy, můžete se svézt ve speciální vánoční tramvaji.