Loni se v Zastávce za velkého zájmu premiérově odehrála akce Adventní zastavení. Venku na prostranství před Regionálním informačním centrem se lidé potkali nad svařákem, punčem a bohatým kulturním programem lidé, aby společně zahájili čas předvánoční. To letos, jak všichni víme, není možné. Dámy z Regionálního informačního centra dlouho neváhaly a rozhodly se pro on-line verzi.

Zájemci mohli na facebooku zhlédnout záznam vánočního koncerty dechové hudby Doubravěnka doprovázený povídáním o tradicích a vánočních zvycích. Následovala pohádka pro děti Za betlémskou hvězdou v podání rodinného divadla 3VĚŽIČKY. Závěr patřil duchovnímu slovu pana faráře, které doplnilyvánoční tóny v podání Jaroslava a Josefa Paikových.

Pokud vás zajímá, jaké se dodržovaly a leckde stále dodržují adventní a vánoční zvyky, jaké jsou jejich symboly, tak se stavte v infocentru pro speciální Vánoční noviny. Přečtete si i rozhovory s pořadateli zastáveckých tradičních akcí, o tom, jaké jiné podoby je jim nutné letos dát. K dispozici budou noviny také v elektronické podobě.

Dne 4. prosince, na svatou Barboru, se patronka horníků zjevila v podobě zvoničky. Zájemci si mohli zazvonit pro štěstí a pro děti byly nachystané malé dárečky.

Prostor dostanou i vánoční dílničky, 11. prosince to bude výroba netradiční vánoční hvězdy, která se bude zdobit tím, co je běžně doma – sůl, strouhanka, kakao, koření a další. Pro větší tvůrce je na 16. prosince nachystaná výroba drátovaných andělíčků zdobených korálky. „Všechny on-line akce budou na naší facebookové stránce Regionálního informačního centra ode dne zveřejnění až do konce roku,“ sdělila Kateřina Havlová z Regionálního informačního centra.

Na Facebooku infocentra mohou lidé sledovat fotosoutěž Vánoční mlsání, kam mohou zájemci posílat své oblíbené vánoční pokrmy, od cukroví po kapra na všechny způsoby. Odměnou pro vítěze bude balíček plný laskomin. „Ve spolupráci se školkami jsme připravili akci pod názvem Daruj radost, která spočívá v obdarování babiček a dědečků v domově pro seniory v Zastávce vánočními přáníčky. Je možné je vhodit do naší schránky a pak je všechny naráz doručíme do domova,“ dodala Jarmila Helsnerová.

HALKA HORKÁ

Mikroregion Kahan