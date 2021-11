Hvězdně obsazený film Přání Ježíškovi se natáčel z velké části v centru Brna. Na komentované prohlídce poodhalíme podrobnosti a zákulisí natáčení, projdeme si místa z filmových scén a zjistíme třeba i to, jak se vybírají filmové lokace. Průvodcem bude Jakub Slabák, který se podílel na produkci snímku.

„Tento rok přinesl nová témata autentických prohlídek, poprvé jsme zkusili tzv. running tours či cyklojízdy. Letošní úspěšnou sérii prohlídek uzavřou procházky v době adventu a Vánoc – v závěru roku se zaměříme především na duchovní rozjímání a také rodiny s dětmi,” říká Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Spirituální centra města, kterými byly již od středověku kláštery a řádové komunity, poznáme na adventní prohlídce Kláštery v centru Brna. Duchovní rozměr bude mít i vánoční procházka Brněnské betlémy, na které se seznámíme s historií betlémů v Brně i ve světě. S dětmi si užijeme řadu zábavných aktivit a her, když otevřeme dopis Ježíškovi a zjistíme Co by chtěl drak pod stromeček? A pokud brněnského draka děti ještě neznají, mohou jej a spoustu dalších pověstí poznat na procházce Brněnské pověsti pro děti.

Celý rok spolupracuje TIC BRNO na vizuálním stylu autentických prohlídek s fotografem Romanem Francem. Zimní koncept mnohé překvapil. „Říkal jsem si, proč by zima nemohla být spojena s letní vzpomínkou. Dvě ženy v kožichu, stojící u sebe, držící langoš uprostřed brněnského koupaliště. To by za mě mohla být zima v Brně. Krutá i veselá, ironická a s trochou slunce,” vysvětluje svůj nápad Roman Franc.

Pro ty zimomřivější z nás vyrazí v době adventu na svou trasu vyhlídkový minibus. Dvě prohlídky lákají na Slavné brněnské vily a Paláce průmyslové aristokracie. Vrátíme se v nich do období, kdy bylo Brno významným textilním centrem. Nadělte si plno společných zážitků i poznání kousku brněnské historie. Teple se oblečte a vyrazte do adventního Brna!

Program:

Kláštery v centru Brna- termíny: 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12.

Co by chtěl drak pod stromeček - termíny: 28. 11. a 12. 12.

Brněnské pověsti pro děti - termíny: 5. 12.

Jak se dělá film? Filmové Brno s vánočním snímkem Přání Ježíškovi - termíny: 12. 12. a 19. 12.

Brněnské betlémy - termíny: 28. 12. a 30. 12.

Vyhlídková jízda - Slavné vily - termíny: 27. 11., 4. 12., 11. 12.

Vyhlídková jízda - Paláce průmyslové aristokracie - termíny: 28. 11., 5. 12., 12. 12.

Hana Novosadová

TIC Brno