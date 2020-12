Každoročně připravujeme společenský večer střediska s dobročinnou aukcí, bude tomu i letos. Nabídneme vám opět originální, zajímavé, případně i chutné exponáty, máte se na co těšit. Bude to však hodně jinak, tak jako celý rok je hodně jinak. Aukce bude probíhat prostřednictvím internetu.

Diakonie Betlém letos slaví třicet let od otevření Domova Betlém. | Foto: Diakonie Betlém

Spustili jsme ji v sobotu 28. listopadu, tedy ve stejném okamžiku, kdy jsme původně chtěli zahájit dvacátý společenský večer. Měli jste zrovna jiný program jiný program? Nevadí, dražit tentokrát můžete až do úterý 8.prosince do pěti hodin, navíc všechny vaše vyhlédnuté exponáty najednou! Aktivním zapojením do dražby nám pomůžete financovat rekonstrukci Odstrčilovy vily v Kloboukách.