Ve druhé polovině šedesátých let stoupaly nároky na přepravu osob ve veřejné a městské dopravě a hledaly se cesty, jak se s těmito nároky vypořádat. Jednou z možností bylo vyrábět kloubové autobusy, které dokázaly přepravit více cestujících, a proto začal u nás jejich vývoj. Tolik citát, který jsem si přečetl v jednom starém časopise, mě zaujal spolu s kloubovými autobusy ŠM 16,5, které se začaly vyvíjet v Karose Vysoké Mýto.

Autobusy ŠM 16,5 | Foto: poskytl Vlastimil Tělupil

Když jsem si uvědomil, že jezdily i v Brně, napadlo mě, kolik lidí si asi na ně pamatuje a vlastně jestli ví, co byly autobusy ŠM 16,5. Nechci napsat ryze odborný článek, jen bych je chtěl připomenout tak, aby si čtenáři na ně mohli jako na zajímavost vzpomenout.

První prototyp autobusu ŠM 16,5 byl vyroben ve 4. čtvrtletí roku 1966. V letech 1967 a 1968 prošel prototypovými zkouškami ukončené oponentním řízením dne 5. 2. 1969. Na přelomu let 1968/1969 byla vyrobena patnácti kusová ověřovací série. První z těchto autobusů byl vyroben v předstihu a vystaven na podzimním strojírenském veletrhu v Brně v roce 1968. Spolu s dalšími třemi autobusy z ověřovací série byl později předán do DP města Brna.

Autobus ŠM 16,5 byl dlouhý 16,5 metru, měl obsaditelnost 50 sedících cestujících a 80 stojících. Cena autobusu z ověřovací série byla v roce 1969 516.840 Kčs. První autobusy toho typu byly předány do DP města Brna 23. 11. 1968, 28. 12. 1968, další dva přišly 17. 1. 1969. Autobusy dostaly evidenční čísla 1 a 2, později byly přečíslovány na 2001, 2002, 2003 a 2004.

Ve sledovaném provozu jezdily tři autobusy na lince číslo 66 (Mahenovo divadlo - Lesná), jeden jezdil na lince číslo 45 (Lesná - Líšeň -ZKL). V letním období za příznivého počasí jezdily na rekreační lince číslo 101 ( NRA - Brněnská přehrada - přístav). K autobusům byli přiděleni stálí řidiči a díky jejich péči a údržbě zůstaly u DP přes deset let v provozu.

Autobus evidenční číslo 2001 byl vyřazen 30. 6. 1979 a odprodám údajně do PKO Žilina, evidenční čísla 2002 a 2003 byla vyřazena 31. 8. 1979 a 2004 byl vyřazen 28. 2. 1979. Další čtyři autobusy ŠM 16,5 byly předány do ČSAD Brno D.Z. 622 dne 27.1.1969, 31. 1. 1969 a dva byly předány 25. 2. 1969. Po předání byly autobusy nasazeny na stálé linky. Dva jezdily na lince Brno-Blučina-Židlochovice a dva na lince Brno-Židlochovice-Nikolčice-Šitbořice.

Jejich další osud se mi nepodařilo zjistit. Podle nepodložené informace byly asi dva autobusy ŠM 16,5 vyřazeny z provozu již v roce 1974 a během roku 1975 zlikvidovány. Zbylé dva byly snad předány do jiného závodu ČSAD nebo prodány, ale kam, to nevím. Podle mého názoru je škoda, že se tyto autobusy nevyráběly sériově, nahradily je v provozu "harmoniky" autobusy Ikarus 280, ale již na ně se téměř zapomnělo. Je to škoda, neměli by jsme zapomínat i na autobusy, které nám sloužily a dá se říct, že byly i součástí našeho života.

Na první fotografii je vyřazený autobus ŠM 16,5 z DP Brno, který byl přestaven na pojízdné terárium. Na 100 % to nemám potvrzeno, ale myslím si, že je to pravda. Dokonce jsem tento autobus viděl v Hustopečích na vlastní oči na podzim 1988, když tam přijel jako pojízdné terárium. Na druhé fotografii je autobus ŠM 16,5 v provozu na lince 66.

Kloubové autobusy ŠM 16,5 v provozu v BrněZdroj: poskytl Vlastimil Tělupil