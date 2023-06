Další závod mají za sebou sebou jezdci Hankook Carboniacupu. Po dvojzávodě na Slovakia Ringu čekal na jezdce i jejich stroje dlouho nenavštívený okruh v Brně, Carboniacup se tam vrátil po dlouhých dvanácti letech Celkem 109 přihlášených vozů se po letech vrhlo na Automotodrom Brno k dalším závodu Hankook Carboniacupu, tedy rozdělených na skupinu A cestovních vozů, skupina A+ pro vyšší zájem rozdělenou skupina A na dvě podle objemu motorů, skupina B sériových cestovních vozů, skupinu C speciálních vozů a prototypů a konečně D, tedy formulové monoposty. Maximální propustnost byla stanovena na pětadvacet vozů ve skupině.

Jezdci Hankook Carboniacupu s epředstavili v Brně | Foto: Deník/VLP Externista

Každá skupina měla podle harmonogramu několik tréninků a kvalifikaci, podle které se pak startovalo do závodu. Skupina A cestovních vozů byla rozdělena pro zvýšený zájem o tento závod na dvě části. V té slabší podle výkonu motoru se představily v A1 do 1600ccm dvě Škody 130RS jezdců Jiřího Bažaty a Zdeňka Sekyrky, kterým chtěl vzít body hlavně Jiří Mika s Citroenem Saxo VTS, nebo Jiří Čížek se Škodou Felicia.

V A1.3 pro třináctistovky jel Uwe Hahn z Německa s vozem Zastava. Ve dvoulitrech A2 si to mezi sebou rozdali Radoslav Obrtal s půjčeným vozem Renault Clio RS, Václav Raška s Audi A3, Gustav Niedelský s Hondou Type R nebo Jiří Zeman na Hondě CRX. Ve skupině A3 tedy mezi třílitry jel Ondřej Kočka s BMW, Tomáš Zabloudil s BMW 130i, Maďar Ivan Ivanov s BMW 330ci a další plejáda vozů BMW především s německými piloty, kde jel třeba Jürgen Schmitt s BMW 130i, Olaf Haeusner, Frank Handschke nebo Dalibor Vopat s dieselovým Audi A3.

V A7 jela dvojice vozů VW Scirocco s Günterem Stubenrauchem a Josefem Dauererem. A+ tedy silnější vozy co do výkonu motoru přivítaly v Brně v A4 do 3500ccm Maďara Ference Taschnera s BMW M3, MiViho s BMW M3 GTR a s BMW M3 E46 GTR pak dva jezdce v barvách Šenkýř Motorsport, a to Jiřího Votavu a Martina Tótha. Andrej Somogyi pak přivezl VW Golf.

Ve skupině A5 viděli diváci Maďara Tápaie a dva německé jezdce Waltera a Gerda Forstera na silných BMW. Josef Vágner a David Kratochvíl jeli s vozy Škoda Octavia III RS ve skupině A6. Ve více upravených vozech do 3500ccm A8 si to rozdali Adam Franta se Seatem Cuprou TCR a Petr Krejsa s Lotusem Elise. Nad 3500ccm bylo v Brně také velmi hezké a silné startovní pole. Boleslav Waszek přivezl Ferrari 430 GT3, Jan Mareček a Petr Koukola KTM X-Bow GTX, Pavel Sovička a Jens Mischke vozy Chevrolet Corvette Z06, jezdci Bouška, Beňo a Francouz J.M. Schuttrumpf vozy BMW M4 GT4, nebo Švýcar Daniel Tanno své Lamborghini ST EVO II.

Skupina B přivítala cestovní vozy. V B1 si přijel zazávodit Jiří Bárta s Citroenem a David Drugda se Suzuki. Ve dvoulitrech přivezl Toyotu GT86 Libor Šajner a Hondu Civic Michal Zimmer. Ve vozech do 3000ccm se předvedli v Brně při Hankook Carboniacupu skupiny A3 dvě Alfy Romeo Tomáše Beneše a Lukáše Liebzeita, Luboš Sázava pojede na MG ZS 180, Milan Zubatý s Fordem Fiesta a Zdeněk Čurda s BMW 330ci.

V autech do 3500ccm skupiny B4 zabojovali Ondřej Frič s Lotusem Elise Cup, František Kodídek na BMW M3, Silvestr Ulmann s Nissanem 350Z, Petr Koutský s dalším japonským vozem Mazda MX5 a Radek Zimmer s Lotusem Exige. Nad 3500ccm vyrail na trať ve skupině B5 Pavel Sovička s Lotusem Exige Cup, Stanislav Šedivec s Corvette ZR01, Lukáš Urban s Alfou Romeo Giulia, Václav Novozámský s AMG MB C63, Zdeněk Šimoník s opraveným BMW, nebo Peter Čižmárik s Porsche 991 GTS, nechyběl Polák Tomasz Wazynski s Audi S8.

Skupina C patřila k prototypům a speciálním konstrukcím. V C1 jel Švýcar Markus Ameseder a Němec Daniel Hentschel s Performery a Sven Kahnt z Německa s nimi zazávodil na Pacemakeru. Tedy velmi rychlých strojích nízké hmotnosti.

V C2 mezi prototypy viděli diváci Řeka Panagiotise Soldatose, Rakušana Jürgena Kapellera, Maďara Andráse Kirschnera a Rakušana Friedricha Franze s různými vozy Radical. Jiří Švec s prototypem Funyo SP05 EVO chtěl také body do šampionátu získat.

C3 neboli slabší Caterhamy a jím podobné konstrukce měli v přihlášených vozech také Jakuba Kirchnera, Marka Svačinku, Marka Bláhu a Simone Agliettiho. V těch silnějších C4 se pak předvedli Angel Bratovanov s Jakubem Křečkem. V C5 s vozy KTM X-Bow jeli ToMi, Sergej Pavlovec a Miroslav Šimon.

Skupina D patří formulovým monopostům a občas se zde objevila i plnokrevná formule. Ve skupině D1 s motocyklovými motory do 1400ccm jeli Robert Hanžl s Glorií C8F proti tříčlenné německé přesile, na startu byl i Tom Flemming s další Glorií a dva jezdci s monoposty BMW, tedy Markus Dietze a Martin Walther. Ve skupině D2 s automobilovými motory do 1400ccm přivezl svoje náčiní Igor Lešinský s Van Diemen, Zdeněk Petan s Tomisem 99/02 a Němec Kay Hähner s Estonií 21.

V šestnáctistovkách si pronajal formuli Campus Zbyněk Čurda a poměřil síly s Nicklasem Meisenzahlem na F-ADAC. Dvoulitry bývají doménou F-Renault, nejinak tomu bylo i zde. S Formulí Renault 2,0 v Brně jsme viděli Jana Wagenknechta, Honzu Riegera, Luboše Škardu, Bulhara Ilieva, Timma Rädleina z Německa nebo Radka Kroupu. S vozem Opel Lotus s nimi změřil síly Němec Reinhard Zängler, Libor Neckář s Toro Rosso F-Master nebo Tomáš Pavel tentokrát s Van Diemen. Ondřej Fuk se vydal do Brna v D5 pro vozy F4 s autem Vaška Šafáře, konkurovali mu Jakub Matušek z JMT Racing a Němec Frank Thalmann.