Babí lom dýchá dávnou historií. Místo vyhledávané turisty si zaslouží respekt

Čtenář reportér





Čtenáři, kteří mají rádi výlety do přírody, mohou nahlédnout do historické doby krátce po zpřístupnění hřebenu Babího lomu, po vybudování turistických zařízení, které se nám nedochovaly. Vyjadřuje dojmy autora, nadšeně popisuje krásy této přírody – snad nikdo jiný by to lépe nevystihl a nám současníkům dává úctu k předkům, kteří se zasloužili, že tudy lze bezpečně projít i pro osoby méně fysicky vybavené. A nyní s ejiž začtěte do historických tetxů, které psokytl pan Miloslav Štulpa.

Vrchol Babí lom - nákres vrcholu. | Foto: archiv Miloslava Štulpy