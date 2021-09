Babočky se ještě třepotají mezi květy a pochutnávají si na sladkém nektaru. Ve vinicích sládnou a těžknou hrozny příslibem rychlého burčáku i pomalejšího zrání lahodných vín. Pod nohama ale člověk při procházce už vidí první pestře zbarvené padající listí. U kaple sv. Rocha na Křížovém vrchu ještě potkáte pěkné květy a za vycházku stojí i mandloňové sady. Ted je ten čas, kdy se vyplatí dívat se tam pod nohy a nasbírat si pár popadaných plodů a vyloupat si mandle k ochutnání. To švestky se taky už vybravují, ale mají ještě chvíli času.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.