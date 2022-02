Před koncertem jste zváni na prezentaci knihy Triumf času a pravdy o G. F. Händelovi samotným autorem Pavlem Polkou a ve foyer bude Diecézní charitou Brno připraveno občerstvení, jehož zakoupením bude možné přispět na dobrou věc.

BACHA NA MOZARTA! 5. koncert 10. sezóny - G. F. Händel: TRIUMF ČASU A PRAVDY, 10. 2. | 19:00 | Besední dům, Barokní oratorium pro sóla, sbor a orchestr, Czech Ensemble Baroque - PROGRAM G. F. Händel: The Triumph of Time and Truth (HWV 71), SOLI Romana Kružíková – Beauty (Krása), Jaroslav Březina – Pleasure (Rozkoš), Pavla Radostová – Deceit (Klam), Jiří Miroslav Procházka – Time (Čas), Lucie Netušilová Karafiátová – Counsel (Pravda), Matej Benda – kontratenor, Markéta Klaudová – soprán

„Triumf času a pravdy – nápis jako z prastarého rozcestníku dějin je zároveň geniálním titulem posledního díla umírajícího krále barokní hudby G. F. Händela. Čas a pravda versus povrchní krása, klam a požitek. Téma i dnes více než aktuální – duchovní a přitom světské… Pojďte s námi nastavit zrcadlo povrchnosti a pomoci zvítězit pravdě ve věčném souboji s lacinou krásou“ zve na tento jedinečný koncert dirigent Czech Ensemble Baroque Roman Válek.

Händel uvedl zmíněné dílo během své padesátileté hudební kariéry dokonce ve třech různých verzích. Il trionfo del tempo e del disinganno bylo Händelovo první oratorium na italské libreto z jara 1707. O třicet let později, kdy autor žil v Anglii a měl na starosti jak anglicky zpívaná oratoria, tak italskou operu, zrevidoval a rozšířil v březnu 1737 „Il trionfo“ do třídílného díla pod novým názvem Il trionfo del tempo e della verità (HWV 46b). Třetí revize „Il trionfo“ (HWV 71) je datována do března 1757. Libreto bylo přepracováno do angličtiny.

Právě tato třetí verze s texty v angličtině a promítanými titulky v češtině zazní 10. února na brněnském koncertě. Na pódiu bude kromě 29 hráčů a 16 zpěváků také stylizované zrcadlo a před koncertem, v 18:00 v ředitelském salónku Besedního domu, proběhne také prezentace knihy Triumf času a pravdy o G. F. Händelovi. Knihu představí její autor, předseda České Händelovy společnosti, Pavel Polka. Ve foyer bude připravovat občerstvení Diecézní charita Brno a nejen jeho zakoupením mohou zájemci přispět přímo na místě nemocným, seniorům a samoživitelům s dětmi v Brně.

PŘEDPRODEJ on-line na www.smsticket.cz, osobně TIC BRNO, Panenská 1 a

ceny v předprodeji: 420 až 150,-Kč, na místě: 500 až 250 korun

Lenka Němcová