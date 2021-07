Nejdřív jít za nosem a pak pořádně otevřít oči. Tolik lze asi poradit výletníkovi cestou do Staroviček. I kdyby neměl zájem o cokoliv z pestré škály výrobků z levandulí, pohled na vybarvená pole v krajině pod Pálavou bude milý a inspirativní.

Praktické informace: Levandulová farma již zahájila sezonu, pro návštěvníky je otevřená denně od devíti ráno do osmi večer (od 26. července do konce sprna do pěti odpoledne). Pole jsou zavřená jen v případě špatného počasí, o nutném uzavření farma informuje na svém webu a sociálních sítích. Vstupné na pole je šedesát korun pro dospělé, dvacet korun pro děti starší šesti let, mladší mají vstup zdarma.