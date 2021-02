Četnická stanice v Kuřimi je zavřená, ale podívat se, jak to v ní vypadá, můžete spoelčně s námi. Až epidemická omezení dovolí, víte, proč vyrazit na výlet právě na Brněnsko a do Kuřimi.

Četnickou stanici z dob první republiky vybudovala parta nadšenců v Kuřimi. Lidé ji mohou navštívit, až to dovolí vládní omezení. | Foto: Iveta Paličková

Máte rádi první republiku? Tak to nejste sami, parta nadšenců a bezva kluků i holek vlastními silami a většinou i z vlastních peněz, vybudovala v Kuřimi "Četnickou stanici". Rozhodně stojí za návštěvu a to co uvidíte i uslyšíte vám vyrazí dech. Děkuji kamarádovi - zástupci velitele, štábnímu strážmistrovi Alešovi Medkovi za prohlídku. Bylo to perfektní a klobouk dolů za to, co jste dokázali. Je ze všech koutů poznat, že to děláte srdcem.