Duchovním správcem nově zřízené farnosti Nová Líšeň biskup ustanovil kanovníka Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla ThLic. Petra Šikulu. Jemu a všem farníkům popřál, aby v nově založené farnosti rostli ve víře a v přátelství s Bohem i mezi sebou navzájem.

K nově zřízené farnosti

K 1. lednu 2021 zřídil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle novou farnost, a to farnost Brno-Nová Líšeň. (Pozn.: Jedná se již o 451. farnost v brněnské diecézi. Počtem farností je brněnská diecéze na prvním místě v České republice.) Právě zde na líšeňském sídlišti se již řadu let připravuje stavba nového kostela Ducha Svatého. Myšlenka na vybudování místního kostela se zrodila ke konci 80. let minulého století. První mše byla v sídlištním komplexu slavena před třiceti lety - o první neděli adventní 2. 12. 1990. Tehdy byl pro bohoslužbu využit prostor kulturního střediska.

V roce 1992 byla založena „Nadace pro radost", která začala shromažďovat prostředky pro stavbu nového kostela a duchovní péče byla svěřena salesiánům. Projekt byl rozvržen do několika fází: od stavby prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže až po stavbu kostela s komunitním centrem. Díky štědrosti dárců vzniklo Salesiánské středisko mládeže „Salesko“, které se postupně rozrůstalo a v současné době poskytuje své služby více než tisícovce dětí. Zároveň se zde utvořilo mladé společenství křesťanů, které se v počtu asi tří set osob prozatímně schází k nedělním bohoslužbám v tělocvičně. Završením stavební etapy má být kostel Ducha Svatého jako duchovní centrum téměř dvacetitisícového sídliště se zázemím pro farnost. Současně má poskytovat prostory pro charitní, kulturní i vzdělávací aktivity nabídnuté všem obyvatelům. Jedná se o další duchovní stavbu v jihomoravské metropoli po roce 1990.

Kostel Panny Maria Pomocnice křesťanů v Brně-Žabovřeskách posvětil brněnský biskup Vojtěch Cikrle 27. 5. 1995, klášter sester klarisek v Brně-Soběšicích, posvětil biskup Cikrle dne 1. 11.1997, Duchovní centrum sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna zahájilo svou činnost v roce 2002 a kostel bl. Restituty v Brně-Lesné byl otevřen v roce 2020.

Administrátorem nové farnosti byl jmenovanýkanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla ThLic. Petr Šikula, který je zároveň farářem původní líšeňské farnosti u kostela sv. Jiljí. Petr Šikula působil již po jáhenském svěcení v roce 1999 Brně na Petrově, a to do roku 2013. Poté byl biskupem Cikrlem vyslán do Říma, kde byl v letech 2013-2018 rektorem Papežské koleje Nepomucenum.

„Základní kámen budoucího kostela Ducha Svatého v Brně-Líšni požehnal 27. září 2009 při své návštěvě jihomoravské metropole papež Benedikt XVI. V roce 2020 se uskutečnila architektonická soutěž na návrh kostela s komunitním centrem a porotou bylo nejvíce hlasů přiděleno návrhu z ateliéru architektů Jana Soukupa a Jana Trčky z Plzně. Před novou farností nyní stojí nemalý úkol: ve spolupráci s Nadací pro radost a architekty finalizovat projekt, připravit podklady pro stavební řízení a zároveň zajistit finanční prostředky k realizaci stavby. Předpokládané náklady se pohybují kolem 120 milionů, přičemž 70 milionů je potřeba ještě získat,“ sdělil P. Šikula.

