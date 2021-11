Střetem tří císařských vojsk bude žít Slavkov, Tvarožná, Vyškov i Mohyla míru a Brno opět na přelomu listopadu a prosince – tedy v době, kdy se zde v roce 1805 psaly dějiny Evropy. Vojsko francouzského císaře Napoleona tehdy překvapivě zvítězilo nad početně silnějšími armádami ruského cara Alexandra I. a rakouského císaře Františka I.

„Připomínka bitvy, která se odehrála před 216 lety, je pro mě trochu osobní. Narodil jsem se ve Velaticích, malý kousek od místa, kde se krvavý střet odehrával, a žiji tu dodnes. Byla to událost, která změnila dějiny Evropy a má smysl si ji připomínat,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

K samotné bitvě u Slavkova došlo 2. prosince 1805, už 19. listopadu však tehdy Napoleonova vojska vmašírovala do Brna, o několik dní později pak došlo k první potyčce vojsk ve Vyškově. Letos přijede Napoleon do Brna 20. listopadu, bitva u Tvarožné i dobový program ve Slavkově u Brna se chystá na 4. prosince.

„Akce, které zde mají mnohaletou tradici, lákají do regionu turisty už řadu let. Výjimkou byl loňský ročník, který poznamenala pandemie covidu. Část akcí se nekonala vůbec, některé se přemístily do online prostředí. O to vřelejší přijetí zde čeká na návštěvníky letos, kdy jim opět chceme vyprávět příběh slavného a osudového střetu tří vojsk,“ říká Michal Burian z destinační agentury Brněnsko, která akce k připomínce bitvy s podporou Jihomoravského kraje marketingově zastřešuje.

Celé pásmo vzpomínkových akcí má na 30 různých větších či menších počinů: pochodů, přehlídek, šarvátek, ohňů, pietních aktů i bohoslužeb. Průběžně aktualizovaný přehled akcí od jednotlivých pořadatelů najdete na zastřešujícím webu [www.1805.cz]www.1805.cz.

A jaká data stojí za to si už nyní zapsat do diáře?

20. 11. 2021 přijede Napoleon do Brna.

Od 28.11. pochoduje spojenecká IV. kolona Kolowrat z Olomouce. Pochodují v dobových uniformách, zbraně mají naložené na povozech a v mrazivé noci spí ve vojenském ležení.

30.11. ve Vyškově na hlavním náměstí proběhne střet s předsunutými francouzskými jednotkami. Tady ještě spojenecká armáda zvítězí.

3. 12. v pátek přijíždějí na zámek ve Slavkově rakouský císař František I. a ruský car Alexandr I. a pořádají ples jako stvrzení svého spojenectví.

4.12. se armády střetnou při rekonstrukci bitvy u Tvarožné. Letošní ročník divákům nabídne pohled na finále bitvy, na Napoleonův „Lví skok“ a rozhodující boj na Prateckých výšinách.

5.12. na Mohyle míru proběhne oficiální pieta s ekumenickou bohoslužbou, která připomene padlé – podle odhadů se počty obětí tohoto střetu pohybují od 20 000 do 33 000 a šlo o jednu z nejkrvavějších bitev na našem území.

V sobotu 4. prosince jsou v regionu vypravovány speciální autobusy z Brna (od Vaňkovky) k motorestu Rohlenka poblíž místa rekonstrukce bitvy a do Slavkova, kde se koná večerní program v zámeckém parku.

Zuzana Šrámková