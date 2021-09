Oba víkendové večery budou patřit místnímu ochotnickému divadlu. Po koronavirové pauze se do sálu Lidového domu vrací Orelský divadelní soubor Radovan, který uvede divadelní hru Líný Kuba, holé neštěstí. Pohádka pro děti i dospělé zaujme diváka řadou komických scén a bohatou kostýmovou výpravou.

V sobotu 25. září proběhne již 19. ročník drakiády, během níž mohou děti soutěžit a získat například cenu za nejlépe létajícího draka. Vyvrcholením akce je opékání špekáčků na hasičské zbrojnici. Zájemci se sejdou na konci Nové ulice ve dvě hodiny odpoledne. Dalším lákadlem nejen pro děti, ale i dospělé je chovatelská výstava ve dvoře blučinského Lidového domu. Návštěvníci se mohou těšit na různé druhy králíků, holubů a drůbeže, a to nejen v sobotu, ale i v neděli 26. září. Připravena je také tombola.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.