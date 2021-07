Léto plné historie začalo v Návštěvnickém středisku Bráno do Římské říše dvěma dny s římskými legionáři a pohledem do jejich tábora výcviku. Nyní středisko v Pasohlávkách nabízí sérií naučných vycházek a chystá pestrý program muzejní noci. Děkujeme středisku za zajímavý příspěvek a krásné fotky z tábora legionářů.

Léto v Bráně do Římské říše na mušovském Hradisku zahájila ukázka ze života a výcviku legií. | Foto: se svolením Návštěvnického centra Brána do Římské říše

K Pasohlávkám na Mušov jezdí většina návštěvníků buď za rekreací do autokempu nebo do akvaparku za aktivním odpočinkem. Přímo v jejich sousedství si ale výlet nebo dovolenou mohou zpestřit návštěvou Brány do Římské říše a seznámit se s dobou na přelomu letopočtu, kdy pod Pálavou měli svoji základnu mocné římské legie. „Letošní léto jsme na Hradisku u Mušova zahájili velmi vydařenou akcí Exercitus, která ukázala právě život a výcvik legionářů. Nyní už chystáme další letní zážitky,“ uvedla Johana Malíšková z mušovské Brány.