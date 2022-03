Jsme Horácká muzika a zdejšímu folkloru se věnujeme již třicet let. Sice ani jeden ze současných členů nebyl při samotném založení, přesto si jedno konkrétní datum s nostalgií rádi připomínáme. Přečtěte si, proč: Jednak by 21.2. 2022 kulatých 90 let oslavil náš zakladatel - brněnský etnograf, klarinetista, basák, skvělý muzikant, sběratel písní a hlavně kamarád – Josef Adžik Hora, a pak také proto, že se přesně před třicety lety, tedy 21. února 1992, sešla pod jeho vedením na svou první zkoušku naše muzika.

Adžik to podle svých slov nijak speciálně neplánoval, tedy že by si k šedesátinám chtěl pořídit kapelu, ale když už se to tak rýsovalo, prý se tomu nebránil. Měl tenhle druh humoru rád a užil si tu událost skromně sám se sebou. Semlelo se to prý tehdy nějak takhle: Na důchod si jakožto Brňák pořídil chatu na Veselíčku a poté, co ho přes známou folkloristku a etnografku Zdenku Jelínkovou oslovili tanečníci ze žďárské Studánky, Josef neváhal, zaranžoval skladby a začal dávat hlavně přes kontakty v žďárské ZUŠce (tenkrát se jí říkalo LiDuŠka) dohromady muzikanty a zpěváky. Sešli se na první zkoušce přesně před zmíněnými třicety lety. K neuvěření.

Horácká muzika žije regionálním folklorem už bezmála tři desetiletí

V novém tisíciletí pak Adžik primášské žezlo předal Simoně Cvekové a od roku 2014 ho nosí ve svém futrálu Milan Novák. Pokud nám chcete pomoct zavzpomínat na Josefa Adžika Horu, někdejší členy muziky a cokoliv, co nevšedního jste s Horáckou muzikou zažili – napište nám prosím na naši facebookovou stránku nebo na e-mail horackamuzika@gmail.com a připojte i jakoukoliv legendární fotku ze svého archivu. Budeme vám za to vděční! Při této příležitosti děkujeme i našim drahým fanouškům a všem zapáleným žďárským folkloristikám a folkloristům, že jste stále s námi! Náš vděk patří i sponzorům a Městu Žďár nad Sázavou. Ať je tu s námi na Horácku Adžik navěky.

