Ve čtvrtek 14.3. 2023 proběhlo na Střední průmyslové škole stavební v Kudelově ulici v Brně vyhlášení 5. ročníku soutěže Architektem a stavařem nanečisto. Soutěž škola pořádá již tradičně proto, aby v přijímacím řízení mohla preferovat vážné zájemce o studium a aby mohla podnítit kreativitu žáků a získat jejich zájem o technické obory. Na hodnocení prací se podíleli jak studenti, tak vyučující školy.

Brněnská střední škola ocenila mladé talenty v architektonické soutěži | Foto: poskytla Jana Leischnerová

Z velkého počtu 110 projektů bylo oceněno 10 vítězných, které získaly cenu poroty. Dále byly vyhlášeny 3 nejlepší kresby (vila THE EDIT, kostel, metro města Brna) a 3 nejlepší modely (vědecká stanice, rodinný dům koncipovaný v náročném terénu a sportovní hala).

Výherci dostali kromě bodového ohodnocení do přijímacího řízení poukázky na nákup zboží do Vaňkovky a dárky od společností Metrostav a.s. a HRDLIČKA, sponzorů soutěže.

Slavnostního podvečera se zúčastnil ředitel školy Ing. Jan Hobža a odborná porota v čele s Ing. Janou Leischnerovou, která vyhlášením provázela. Jednotliví učitelé stavebních oborů vždy představili krátce každý oceněný projekt, vyzdvihli na něm zvláštnost, která ho činí zajímavým a předali cenu. Na akci se podíleli i studenti maturitního ročníku, kteří pomáhali s umístěním jednotlivých modelů, aby si je mohli účastníci setkání prohlédnout.

Je třeba uvést, že slavnostního vyhlašování se zúčastnili všichni ocenění žáci, často i mimobrněnští, což přispělo k velmi hezké atmosféře celé akce.