Letošní školní rok se v České škole v Madridu nese v duchu Kouzla českého divadla a muzikálu, a tak nás napadla troufalá myšlenka. ,,Přivést” známé alternativní české divadlo i do Španělska! Za celou Českou školu v Madridu nám bylo nesmírnou ctí, že toto propojení zafungovalo a mohli jsme tak, alespoň formou promítání, shlédnout divadelní představení O pejscích a kočičkách ze souboru tohoto brněnského divadla.

Brněnské divadlo Husa na provázku hrálo v Madridu. Na dálku | Foto: poskytla Tereza Švachová

Děti i rodiče tato hra pobavila, rozesmála a připomněla jim významná česká výročí, nebo klasiky české literatury a umění. Abychom tento kulturní zážitek podpořili přesně tak, jak to bývá v divadelních prostorách, tak než jste vstoupili do našeho divadelního sálu, museli jste získat vstupenku, a poté vás uvaděči zavedli na svá místa.

Samozřejmě i u nás třikrát zazvonil zvonek a my jsme se mohli ponořit do netradičního kulturního zážitku. O přestávce byla také k dispozici divadelní kavárna, kde jste si mohli objednat něco k zakousnutí či pití.

Mikuláš přivítal v Zoo Brno onkologicky nemocné děti

Moc děkujeme celému brněnskému souboru za podporu a odvahu propojit se na dálku. Bylo to velkým přínosem, protože jste tak předali zase kousek české kultury našim španělsko-českým dětem. A za to jsme neskonale vděční! Také nás to motivovalo se jednou do Brna vydat a vidět divadlo na vlastní oči. K tomu jistě přidáme návštěvu Špilberku, místního trhu Zelňáku a své uši potěšíme pravým brněnským hantecem.