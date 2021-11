Zasypáním tunelu a zatravněním letos skončí většina činností na povrchu, v příštím roce se bude pracovat zejména v podzemí. První tramvaje po 912 metrů dlouhé trati za 1,4 miliardy korun projedou na konci roku 2022. „Stavba největšího tunelu pro tramvajovou dopravu v Česku se posouvá kupředu v souladu s harmonogramem, což je dobrá zpráva nejen pro budoucí cestující, ale i obyvatele Starého Lískovce. Velmi si vážím jejich shovívavosti, protože jsem si vědoma, že bydlení v blízkosti tak velké a dlouhodobé stavby je nepříjemné. Můžeme však slíbit, že v letošním roce dojde k dokončení většiny hlučných a terénních prací na povrchu a práce se v příštím roce budou více soustředit dovnitř tunelu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Největší část dopravních omezení má stavba letošním létem za sebou, dopravní podnik už nepředpokládá žádné omezení provozu. Pokračuje uzavření ulice Okrouhlá a částečné uzavření parkoviště Vltavská pro účely stavby. Tramvajová trať bude uvedena do provozu na konci roku 2022. Dopravní podnik města Brna počítá s tím, že jej zahájí nové obousměrné tramvaje Škoda ForCity Smart 34, které dodá výrobce Škoda Transportation. DPMB uzavřel smlouvu na dodání až 40 kusů těchto moderních, nízkopodlažních a klimatizovaných vozů, prvních pět by mělo do Brna dorazit právě do konce roku 2022.

Náklady na stavbu 912 metrů dlouhé tramvajové trati činí 1,4 miliardy korun, přičemž se Dopravnímu podniku města Brna podařilo získat dotaci z evropských fondů ve výši 85 procent, tedy 1,157 miliard korun. Samotný tunel měří 602 metrů. Nová tramvajová trať výrazně ulehčí přepravu zhruba 40 tisícům cestujících, kteří denně míří do oblasti FN Brno a Masarykovy univerzity. Novou trať budou obsluhovat tramvaje linky 8, které trasu z Hlavního nádraží na konečnou urazí za pouhých 15 minut.

