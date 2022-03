"Nadýchejte se čerstvého vzduchu, pociťte všudypřítomný adrenalin, vychutnejte si nádherné pohledy do kraje. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost, kterou vám přináší teplé zimní počasí. Naložte do auta svoji rodinu nebo partu kamarádů, přijeďte k nám a užijte si procházku po závodní dráze a možnost posezení v okruhové restauraci." lákali pořadatel. K vycházkám bude okruh otevřený ještě o víkendu 12. a 13. března mezi devátou ráno a čtvrtou odpoledne. "Vstup je možný pouze přes hlavní bránu areálu, parkovaz lze u hotelu Grid, do areálu vjíždět nelze. Pro vstup na dráhu bude otevřena brána u stupňů vítězů a závora u pitlane. Vstup na závodní dráhu je zdarma. Na okruhu nelze jezdit ani na jízdních kolech ani bruslích, výjimku mají děti v doprovodu rodičů na koloběžkách a malých kolech. Kočárky jsou povoleny," upřesnili podmínky vstupu pořadatelé.