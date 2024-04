Letos nezvykle brzy, tedy 6. dubna, přivítala východočeská Choceň dějiště prvního závodu extrémních štafet pro rok 2024. Jako každý rok šlo o první výstřel sezóny, první závod, kde se po nezáživné kompenzační zimě dávali jednotlivci opět dohromady ve funkční týmové celky.

Brněnský tým ovládl závod extrémních štafet. Začal tak novou sezónu úspěšně | Foto: poskytla Radka Špačková

Náš e-Finance Sport Team se přihlásil v osvědčené sestavě:

- horský běh nestárnoucí legenda a trenér: Milan Janata

- brněnské eso na horském kole: Dominik Trnka

- stabilní vodácký element na kajaku: Pavel Srbecký

Ačkoliv se nejedná ani u jednoho o čistě profi angažmá, a každý se krom sportu musí živit jinou profesí, spojuje je profesionální příprava a výkon na podzimním mistrovství světa, Redbull Dolomitenmann, a letos pak navíc silná podpora od silné základny společnosti e-Finance, se kterou sdílí mnohé výkonnostní a týmové hodnoty a také s EFI Pivovarem, jehož zejména nealko produkty a energy nápoj členové hojně testují.

A jak celý závod probíhal?

Na startu je v tomto roce silnější sestava než obvykle, zejména blízká stáj Czech extreme outdoor team, která nad námi závod v minulosti již několikrát vyhrála, postavila hned tři týmy, všechny plné ambicí a kompetencí prvenství uhájit, doplněna dalšími silnými týmy jako EBS, místními juniory z vodáckého oddílu Choceň a dalšími. Silná je i sestava „indivindi“ borců, kteří absolvují všechny tři disciplíny bez štafety v jednom muži. Všem těmto drsňákům hned ze startu skláníme respekt a poklonu. E-Finance Sport Team má i zde nasazeného svého „super“ borce a týmový nováček Jan „Béňa“ Beneš zkusí na své zdejší premiéře své síly a štěstí. Je zde poprvé a bez zkušeností jízdy na sjezdovém kajaku, takže má karty rozdané hůř než jiní, ale to před startem ještě neví. Běžecká i MTB trať do poslední chvíle měnili své tvary, takže i pro své závodníky dozajista přichystají něco nového, takže jedině snad kajakáři jsou zvyklí, že se řeky pokaždé mění dle množství vody, a tedy nečekají vlastně nic.

Brněnský tým ovládl závod extrémních štafet. Začíná tak novou sezónu vítězněZdroj: poskytla Radka Špačková

V sobotu ráno před polednem se konečně nad Choceň a srocené závodníky probojuje slunce, vyžene déšť, přivolá modrou oblohu a doprovodí hromadný start celého závodu: všichni běžci vypálí jak z praku, ale jeden přece jen rychleji než ostatní: Milan Janata z e-Finance Sport Team se hned od prvních metrů zmocní vedení. V rychlé stíhačce, a pravděpodobně i novém traťovém rekordu, se po 11 km a cca 250 m převýšení objeví v čase 41:20 minut, nad druhým borcem z Czech extreme outdoor teamu A, v cíli. Za mohutného povzbuzování předává druhému členovi štafety, MTB jezdci Dominikovi Trnkovi. Na bahnité trati to klouže a stopa je zrádná. Nejeden z bikerů se o tom bolestivě přesvědčí na vlastní sedřenou kůži. Dominik je favorit a potvrzuje to. Dojíždí na stadion první, byť vskutku neuvěřitelným výkonem ho lehce stáhl o cca 30 vteřin Dominik Kunert z Czech extreme outdoor team A.

Poslední vyráží na trať na Pavel Srbecký. Nejdříve ho čeká běžecká pasáž cca 400 m, pak nástup do lodě a následných cca 9 km po říčce Divoké Orlici dolů a zpět. Řeka je bez vody, hodně meandruje a nepříjemně narušuje jízdu zrádnými mělčinami. Vyjíždět některé peřejky „nasucho“ pak stojí extra úsilí. Pavel si první půlku závodu hlídá tempo a využívá náskoku uspořeného od kolegů ze štafety. Ví, že hodinový závod, pokud se přepálí ze startu, umí skončit dost smutně. Přesto se v půlce nevyhne chybě: pod hladinou skrytá větev ho téměř převrátí, a jelikož se zde jezdí bez krycí špricdeky, znamená to nabrání vody do kajaku a znatelné snížení rychlosti a obratnosti. Přesto do cíle dojíždí s obrovským rozestupem. Při výstupu z kajaku je vidět, že nevládne pravou nohou, v křečích ze sezeních vypovídá funkci, což je problém, který během dne diváci viděli několikrát. Přesto se po chvíli noha chytne a Pavel dobíhá jako jediný kajakář v čase pod hodinu a stvrdí tak finálně vítězství pro e-Finance Sport Team.

Další pozice si pak ve vzájemných soubojích povyměňují následné týmy Czech extreme outdoor team A, B, C. Dramatičtější je závod jednotlivců, kde sice k těsným soubojům nedochází, ale o to větší boj vedou chlapi sami ze sebou. Béňa první dvě disciplíny drží pevně třetí pozici, ale v poslední, kde nulová zkušenost se sjezdovými kajaky znamená ztrátu pozice, vyústí ve smutnou výslednou „bramboru“, 4. pozici.

Předávání cen po konci závodu byl pro brněnský tým radostný

• 2x vítězství v kategorii (běh, kajak),

• 1x 2. místo (MTB),

• 1x 1. místo celkové a 4x místo v jednotlivcích.