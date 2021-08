Počátkem července uplynulo třicet let od okamžiku, kdy zahájil v Brně činnost Úřad pro hospodářskou soutěž, který byl zřízený jako ústřední orgán státní správy České republiky zákonem ČNR číslo 173/1991 Sb. Prvním předsedou se stal Stanislav Bělehrádek. V pořadí již pátým šéfem ÚOHS je od listopadu 2020 renomovaný právník Petr Mlsna. Úřad dohlíží na dodržování zákonů o ochraně hospodářské soutěže a o zadávání veřejných zakázek a dále zákona o významné tržní síle. Plní také poradenskou roli v oblasti veřejné podpory.

Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) | Foto: ČTK

Účelem pravidel hospodářské soutěže členských zemí Evropské unie je zajistit pro všechny firmy stejné a spravedlivé podmínky. Z předpisů EU mj. vyplývá, že podniky mají zakázáno uzavírat kartelové dohody o cenách a nemohou si mezi sebou rozdělovat trh. Nesmí zneužívat dominantní postavení na konkrétním trhu k tomu, aby vytlačily menší konkurenty a nemohou se spojovat, pokud by takové spojení vedlo k získání kontroly nad celým trhem. Fúze podniků je běžná, ale společnosti, které mají v EU nemalý obrat, se nemohou bez bez souhlasu Evropské komise spojit. Firmy nesmí zneužívat svou silnější vyjednávací pozici ke stanovování podmínek, které by dodavatelům či zákazníkům znemožňovaly obchodovat s konkurencí. Unie šetří i praktiky, narušující soutěž v souvislosti s výkonem povolání např. architektů, lékařů. Autoři knihy Soutěžní právo (C.H. Beck, Praha 2012) Jindřiška Munková, Jiří Kindl a Pavel Svoboda na str. 20-21 připomínají, že koncepce hospodářské soutěže v Evropě se po II. světové válce opřela o učení ordoliberalistů. To podle nich pojímá soutěž jako proces, který umožňuje každému účastníkovi svobodu. Ve svobodné ekonomice není nikdo nucen k podnikání, má ale mít volný přístup k trhu. Proto vznikla pravidla, která vymezují prostor pro výkon svobodné soutěže a vytyčují její nepřekročitelné hranice.