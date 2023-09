Brněnská posádka dračích lodí Dragonclub Brno se díky svým výsledkům ze sezónu 2022 nominovala na Mistrovství Evropy. To se konalo v termínu 6.-10. září v italské Ravenně. Snažení brněnských draků bylo odměněno dvěma bronzovými medailemi.

Brněnští draci slaví. Posádka dračích lodí vybojovala bronz z Mistrovství Evropy | Foto: Tomáš Černý

Dragonclub Brno, který letos oslavil 15. výročí svého vzniku, pravidelně obsazuje nejvyšší příčky na závodech Českého poháru na malých i velkých dračích lodích v kategoriích PREMIER MIX, OPEN a WOMEN. Na základě umístění v Českém poháru a na Mistrovství České republiky získal nominaci pro evropský šampionát klubových posádek v kategoriích PREMIER MIX 20 (velká loď o 20 pádlujících, napůl muži a ženy), MIX 10 (malá loď, 10 pádlujících), OPEN 10 (muži) a WOMEN 10 (ženy). Závodilo se na tratích 2000 m, 200 m a 500 m. Střízlivým cílem vždy bylo dostat se do velkého finále.

Do Ravenny Dragonclubu Brno dorazilo v každé kategorii přibližně 20 soupeřů v podobě nejsilnějších evropských posádek. „Němci, Maďaři, Ukrajinci, k těm jsme vždycky vzhlíželi,” říká trenérka Dragonclubu Brno, Jana Nešporová. „Letos jsme udělali přes zimní přípravu, i na letních soustředěních a trénincích nejvíc práce za celou dobu, co spolu jezdíme, máme co ukázat,” znělo na týmové poradě před prvním závodním dnem.

A taky ukázali. Hned první den, kdy se závodilo na dvoukilometrové trati, se podařilo malému mixu vyjet evropský bronz! V ostatních kategoriích se umístění seřadila na 5., 7. a 9. místě. Kapitán týmu to komentoval slovy „Potvrdili jsme si umístění z loňského Mistrovství světa v Americe, můžeme být spokojení.”

Na trati 200 m byl velký úspěch i postup do velkého finále, v premierových kategoriích bylo opravdu vidět, že je celková úroveň hodně vysoko.

„Chuť jsme si ale spravili na pětistovkách, kde se našim ženám podařilo vybojovat další bronz. Bomby jak Brno! Je to doma! Moc děkujeme všem fanouškům za podporu, hnali jste nás do cíle,” říká vedení Dragonclubu Brno.

Brněnský tým si skoro v každé kategorii splnil cíl velkého finále, ve dvou případech dokonce cinkla medaile. Tyto výsledky v nejprestižnější kategorii PREMIER v konkurenci 20 nejlepších evropských týmů v Evropě jsou pro Dragonclub Brno historický úspěch.

A co bude dál? „Příští rok se na stejném místě koná Mistrovství světa, tak bychom rádi navázali na naše úspěchy z loňského MS v Americe a letošní Evropy a ukázali tam všem, že v Brně to prostě umíme," dodává kapitán Radim Bajer.