Brněnští pionýři si užili Ledovou Plzeň

Do Ledových měst jezdíme se členy naší 7. pionýrské skupiny Borač pravidelně každý rok. Letos jsme vyrazili do Plzně. Zde jsme se mimo jiné rozhlédli z Bartolomějské věže, zavítali do muzeí loutek a strašidel a užili si zajímavé exponáty v Techmánii.

Brněnští pionýři si užili Ledovou Plzeň | Foto: Martin Bělohlávek

Zlatým hřebem se nám stala návštěva muzea a pivovarnictví a samotného Plzeňského pivovaru. Byl to krásný zážitek, zejména jsme si užili pivovarnické prohlídky. Za krásný příspěvek děkujeme Martinovi Bělohlávkovi.