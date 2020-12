Šestice finalistů bude bojovat o ceny v hodnotě čtyřicet tisíc korun. Kvůli jarní koronavirové situaci se soutěž přesunula na podzimní termín, který byl ale „covidem“ rovněž ovlivněný. Opatření dopadly velkou měrou také na středoškolské studenty. „Už teď bych rád ocenil všechny studenty, kteří v letošním těžkém roce zvládli pracovat, mimo své školní povinnosti, také desítky a stovky hodin na soutěžním modelu. Zaslouží si za to velký obdiv,“ říká Jan Hasík, ředitel stavební společnosti HSF System, která je pořadatelem a generálním partnerem soutěže Stavby z vlnité lepenky.

Do finálového kola postoupili stavařky a stavaři z OSŠP a mediální tvorby Kolín, SPŠS Valašské Meziříčí, PSŠ Letohrad, SPŠS Pardubice a SPŠS Brno. Šest nejlepších studentských modelů bude usilovat o ceny v hodnotě čtyřicet tisíc Kč koun. Vyhlášení výsledků se uskuteční 15. prosince 2020. Vzhledem k současným opatřením se finalisté dozvědí verdikt poroty online formou, a to za účasti zástupců pořadatele a partnera soutěže. Ve 14. ročníku soutěže Stavby z vlnité lepenky bylo úkolem studentů navrhnout a vytvořit originální model letištního terminálu (budoucnosti) a ukázat jeho vnitřní uspořádání. To vše výhradně z vlnité lepenky, ekologického materiálu, který je šetrný k životnímu prostředí.

Odřej Coufal