/FOTO/ V srdci Evropy, v malebném městě Brno, se konal již 13. ročník Evropských her mladých sportovců se zdravotním postižením Emil Open. Tato jedinečná akce, která se uskutečnila od 19. do 23. června 2024, přilákala přes tisícovku mladých sportovců a jejich doprovod z více než 14 zemí Evropy.

Hry Emil Open jsou více než jen sportovní událostí. Jsou oslavou lidského ducha, odvahy a nezdolné vůle. Sportovci ve věku od 10 do 26 let se zde mohli utkat v sedmi různých sportech a prokázat své schopnosti v mezinárodním prostředí. Nejenže si mohli vyzkoušet různé ukázkové sporty, ale také se setkat s významnými osobnostmi z oblasti sportu, kultury i veřejného života.

Jako tradičně se těchto her zúčastnili i žáci MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo, Horní Česká. V letošním roce startovali ve dvou sportech – atletice a cyklistice. Celkem zástupci Znojemska vybojovali 3 zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové medaile.

Zlatou medaili vybojoval Štěpán Hajduk v disciplíně jízdní kolo 400 m, Tomáš Dvořák v hodu míčkem, Tomáš Obrdlík ve skoku dalekém. Stříbrné medaile si odvezli Jiří Šrůtka ve vrhu koulí, Alena Szili v jízdě na kole 400 m a Tereza Moravcová ze skoku z místa. Dvě bronzové medaile si přivezli Tomáš Dvořák v běhu na 50 m a Jiří Šrůtka v běhu na 100 m.

Další umístění sportovců: 4. místo Tereza Moravcová běh 50 m a 5. místo Tomáš Obrdlík běh 100 m. Evropské hry umožnili mladým sportovcům se zdravotním postižením ukázat to nejlepší, co v nich je a získat tolik důležité a mnohdy chybějící sebevědomí. Každý z účastníků her se stal vítězem, protože každý z nich překonal osobní výzvy a ukázal světu, že omezení těla neznamená omezení ducha.