Konkrétní pomoc v Brně a na Brněnsku

KUŘIM. Kuřim na Brněnsku nabízí ubytování uprchlíkům. Ubytovaní budou v hotelu Kaskáda, ve kterém společnost Golf Brno nabídla pro tento účel dvacet pokojů včetně stravy až na dva měsíce. Na jihu Moravy nabízejí ubytování i další města a instituce. Kdo potřebuje ubytování, může volat na 516 410 668 nebo 737 234 078. Nabídku ubytování na jihu Moravy lze psát na jurcik.tomas@brno.cz a musilova.jana@brno.cz.



ZASTÁVKA. Materiální pomoc pro uprchlické rodiny v Zastávce u Brna mohou lidé nosit do pátku 4. března do Kašpárkovy herny nebo Střediska volného času Rubiko. Herna je otevřená od půl osmé do půl dvanácté a středisko od jedné do sedmi. Vítané jsou dětské pleny, kojenecká mléka, dětské výživy, ale i gumové pantofle.



BRNO. Masarykova univerzita zřídila na telefonním čísle +420 771 234 434 krizovou linku s psychologickou pomocí pro ukrajinské občany. Linka je v provozu odpoledne a večer, od pondělí do soboty.

BRNO. Sběrné místo zdravotnického materiálu, hygienických potřeb, dětské stravy, spacáků a dalších věcí je v Expediční klubovně Brno. Organizátoři přivítají i plynové ohřívače, baterky nebo čelovky. Lidé mohou věci nosit na Palackého třídu 40. Otevřeno je denně od desíti dopoledne do osmi večer. Kontaktní osoba je Markéta Davidová 728 759 302. Věci mohou lidé nosit i do Divadla Husa na Provázku na Zelném trhu nebo Divadla Polárka v Tučkově ulici.



BRNO. Sbírka materiální pomoci pro Ukrajinu zaplnila Společenské centrum Brno sever. Až do odvolání mohou lidé nosit spací pytle, deky, karimatky, hygienické potřeby, svítilny nebo čelovky, power banky a nabíječky. Organizátoři přivítají i kojenecké mléko či výživu, trvanlivé potraviny a zdravotnický materiál. Věci lze nosit ve všední dny mezi devátou a pátou na Okružní ulici 20, Brno-Lesná. Kontakt je na telefonu 797 726 225.



BRNO. Mendelova univerzita nabízí asi sto ubytovacích míst v Brně a Lednici. Ruší hotelové pokoje a studenty sestěhovává do společných. Potřeby koordinuje magistrát města Brna a radnice Brno-sever. Kdo potřebuje aktuálně ubytovat, může volat na linky 516 410 668 a 737 234 078, které provozuje město Brno ve spolupráci s Diecézní charitou Brno.

IVANČICE. Město Ivančice pracuje na přípravě dlouhodobého ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. Věci pro ně mohou lidé vozit od pondělí do pátku v čase od osmi do šesti do vestibulu Horizontu v Zemědělské ulici 2. Potřeba budou pleny, výživy pro děti, trvanlivé potraviny nebo gumové pantofle. Kontaktní osobou je Jana Heřmanová, telefon 603 545 442.

Co je potřeba?

PENÍZE. Podpořit Ukrajinu mohou lidé v Brně i na celém jihu Moravy mnoha způsoby. Lze poslat peníze na sbírkový účet Charity Česká republika: 55660022/0800 s variabilním symbolem pro Ukrajinu: 104.

Pomáhá i ADRA, její sbírkový účet je 66888866/0300, variabilní symbol 500. Podle zástupců ADRY je preferovaná forma pomoci pomoc finanční, která pak putuje na místo a potřebné věci se kupují přímo na Ukrajině. Je to nejrychlejší a nejefektivnější způsob, který navíc podpoří i místní ekonomiku.

Sbírku vyhlásila i organizace Člověk v tísni, lidé mohou poslat minimálně 500 korun, více informací najdou zde.

Dlouhodobě pomáhá i Český červený kříž, více se dozědí zájemci zde.

LIDÉ. Dobrovolnická pomco Adry: Ve spolupráci s dobrovolnickými centry koordinují dobrovolníky a dobrovolnice. Jejich čas přijd epatrně později. Lidé prchající z Ukrajiny zde pravděpodobně zůstanou dlouhodobě, budou potřebovat pomoc, pomoci se u nás „zabydlet“, vyřídit formality, děti budou potřebovat doučování a podobně. V tuto chvíli jsou potřeba ti, kteří hovoří ukrajinsky a mohou pomoci s tlumočením a administrativou. Pokud tyto požadavky splňujete, hlaste se nám prosím přímo na emailu ukrajina@adra.cz.

Dobrovolnickou činnost zaštítila Masarykova univezita. Více informací lidé získají zde.

UBYTOVÁNÍ. Konkrétní nabídky na ubytování hromadného typu se stravováním mohou lidé posílat na e-mail Správy uprchlických zařízení MV ubytovaniukrajina@suz.cz.

Kdo může nabídnou ubytování, měl by dát svůj úmysl najevo například i prostřednictvím webu charity.

