Není to jen můj dojem, ale předvánočním trhům v Brně chybí krásné české a moravské koledy. Ty spolu s nazdobeným stromečkem a betlémem dokreslují tu opravdovou atmosféru Vánoc. Dokonce jsme si užili po letech v tomto období i sníh.

Vánoce na brněnském Zelném trhu. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

Koledy by měly převažovat nad ostatní produkcí, a zde je to naopak. Je to přece doba očekávání příchodu Ježíška. Takové tradice si nesmíme nechat omezovat.

Vánoce, to jsou v prvé řadě svátky křesťanské a jakákoli politická korektnost musí jít stranou. Proto prosím, hrajte víc koled.

