Být či nebýt. Studenti se vydali za Hamletem současnosti. Reprízují ve středu

V kulisách současné Kodaně se setkává pět mladých lidí. Podobají se Shakespearovým postavám? Variace na téma Hamlet now s průnikem do naší bezprostřední reality. To vše představuje tematické okruhy autorské inscenace Být i nebýt 11.21, jejíž premiéru uvedlo v pondělí 29. listopadu Studio Marta. První reprízy této autorské novinky Tomáše Syrovátky a režiséra Dodo Gombára se uskuteční v úterý a ve středu. Děkujeme Luboši Marečkovi za pěknou pozvánku a Janu Fuchsovi za fotografie.

Studenti Divadelní fakulty JAMU se vydali za Hamletem současnosti. | Foto: Jan Fuchs