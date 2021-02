„Vstáváme!“ zní pronikavý hlas. Nikomu se příliš nechce. Není divu, spát jsme šli před pár hodinami, je tma, že by se dala krájet, a navíc jen pár minut po půlnoci. Byť jsme jen pár zeměpisných stupňů pod rovníkem, je hodně pod nulou – více jak minus deset stupňů. Ovšem před námi je cíl, kvůli kterému jsme schopni obětovat skutečně hodně ze svého pohodlí. Čeká nás závěrečný výstup z tábora ve výšce necelých 4 800 metrů nad mořem ke kýženému vrcholu Kilimanjara. Trocha teplého čaje a pár sušenek a v kapse kousky čokolády a hrozinky, které budou mým palivem k překonání dvanácti set výškových metrů.

Z cesty do Afriky a na vrchol Kilimandžára. Foto: Jiří Eisenbruk | Foto: Deník / VLP Externista

Vyrážíme. Cesta vede cik cak do prudkého kopce, na jehož konec pomocí blikotavých čelovek nedosvítíme. Tělo se pomalu přizpůsobuje sníženému množství kyslíku ve vzduchu, jsme nyní výše, než je vrchol nejvyšší evropské hory Mont Blancu. Předchozí výstup na čtyřtisícovku Mount Meru a postupné stoupání a opět klesání po úbočí nejvyšší africké hory nás velmi dobře aklimatizovalo. Jinak by byl výstup vysoce riskantní. Hlavně pomalu, nespěchat, jít rovnoměrně. „Pole, pole,“ zdůrazňují vůdci. Pomalu, pomalu. Předpoklad, že budu cestou pojídat hrozinky, se nedaří plnit. Nejdůležitější je udýchat stoupání. Malou pauzu využívám k snězení trochy čokolády a zase stoupáme. Cik cak. Proti nám směřují dvě světélka. Jsou to místní průvodci, kteří drží pod pažemi muže, pro kterého výstup skončil dříve, než dosáhl kýženého cíle. Nepřítomný výraz, neschopnost pohybu. Akutní výšková nemoc. Pokud by průvodci nestáhli onoho muže rychle dolů do nižší nadmořské výšky… raději nepřemýšlet nad důsledky. Tak mně bleskne hlavou myšlenka, že onen nešťastník bude mít místo špiček pohorek díry díky ostrému lávovému písku. To jej ale v tu chvíli jistě nezajímá.