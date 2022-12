Chantal i Bolek u křtu kalendáře. Výtěžek z prodeje pomůže dětem v nemocnicích

Herečka Chantal Poullain už 30 let vede Nadaci Archa Chantal a rok co rok už 13 let vychází charitativní kalendář Proměny. V úterý 29. listopadu se ve foyer Divadla Bolka Polívky v Brně konala vernisáž výstavy fotografií z kalendáře, kterou zahájili Chantal Poullain a Bolek Polívka. Děkujeme Honzovi Královi za příspěvek a hezké snímky z akce.

V Divadle Bolka Polívky pokřtili kalendář Proměny. | Foto: Honza Král

Kalendář pro rok 2023 pokřtili herec Martin Hofmann spolu s přednostou Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Tomášem Kašpárkem. O kalendář byl velký zájem a zájemcům jej i s věnováním ráda podepsala paní Chantal. Kalendář Proměny byl několikrát oceněn v prestižní soutěži jako Kalendář roku a stal se úspěšným charitativním projektem. Výtěžek z prodeje kalendáře putuje Nadaci Archa Chantal. Poznáte Brno z ptačí perspektivy? Zkuste to z nejvyšší rozhledny ve městě Nadace vznikla z iniciativy francouzské herečky a šansoniérky Chantal Poullain v roce 1993. Ve spolupráci s výtvarníky, lékaři, sestrami a psychology pomáhá upravovat dětská oddělení nemocnic a dětské ordinace, aby se v nich děti necítily jako v nemocnici. Zřizují herny a dodávají herní prvky, hračky, knihy a vše, co je třeba pro příjemnější prostředí v nemocnicích. Je to určitě krásná práce, za kterou patří velké poděkovaní. Paní Chantal je stále milá a plná energie a tvář jí zdobí úsměv. Děkuji za pozvání. Honza Král