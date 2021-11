V sezóně 2021/2022 divadlo uvede 5 premiér. První novinkou bude 13. listopadu premiéra režiséra Jiřího Pokorného a jeho autorského textu Rouen 44. V dramatické komedii o tom, že sud s prachem nelze dlouho ututlat, se na jevišti sejdou dvě výtečné herečky – Klára Trojanová a Chantal Poullain. Ztvární ženy, které se nebojí riskovat život a bojovat za svou věc. Přestože se důvěrně znají, ocitnou se v nelítostném střetu. Pro lásku. V malém pokoji v Rouenu, v srdci Normandie, kdy Francii již čtvrtým rokem okupují Němci, vyplují na povrch temná tajemství.

„Hra Rouen 44 vznikala po krůčcích. Na začátku byla stopa, a když jsem ji začal rozkrývat, objevoval se čím dál podnětnější materiál. Pro vznik textu jsem si stanovil čtyři veličiny. Chantal s Klárou, zpěv, období okupace ve Francii těsně před vypuknutím operace Overlord, tedy vyloděním spojenců, a prvek očisty, a to nejen jako katarze ve smyslu stavebního dílu dramatu. V Rouenu jsem kdysi byl, to normandské město má za sebou pestrou a strastiplnou historii, a je tudíž velmi inspirativní. Mimo jiné tam Angličané upálili Johanku z Arku,“ uvedl k vzniku hry Rouen 44 její autor Jiří Pokorný a dodal: „Hra nemá ústřední téma, snažil jsem se, aby v ní zaznělo co nejvíc podnětů, aby byla živá a neměla předvídatelný směr. Obě postavy jsou koncipovány jako mimořádné a díky tomu, že mají zcela odlišný hodnotový systém, dochází mezi nimi k boji. Ten je divadelně vždy zajímavý, zvlášť když jde ve výsledku o život. A to nejeden. Doufám, že se nám diváky podaří vtáhnout, ve válce jde vše na dřeň, tak, že si to při našem současném způsobu života umíme jen stěží představit,“ komentuje připravovanou inscenaci Jiří Pokorný.

A proč se v hlavních rolích objeví právě Klára Trojanová a Chantal Poullain? „Hru jsem psal pro ně, její vznik byl jimi oběma inspirován a chtěly hrát ve francouzštině. Inscenace bude bilingvní, k české přibude i její francouzská verze, překlad se již připravuje,“ upřesnil Jiří Pokorný. „Hra se čte krásně. Těším se na verzi hranou, navíc autorem režírovanou. Čistý požitek,“ doplnil principál divadla Bolek Polívka.

Scénografii vytváří slovenská výtvarnice Zoja Zupková a hudbu skládá Michal Novinski. Po české premiéře vznikne také francouzská verze inscenace, která bude uváděna v zahraničí a kterou pro divadlo připravuje Antonie Rašilovová.

„Ako autor textu a režisér mal Jiří už od začiatku pomerne jasnú scénografickú predstavu, ktorá ma viedla cestou historickej vernosti s použitím dobového mobiliáru a strihov šiat. K určitému výtvarnému a výrazovému posunu tu potom dochádza v kompozícii priestoru a prostredníctvom voľby farebnej škály, ktorá okrem toho že umocňuje dobový pocit, pomáha tiež akcentovať niektoré vybrané prvky," doplňuje scénografka Zoja Zupková.

Rouen 44: Premiéra: 13. 11. 2021. Reprízy: 14. 11., 15. 11., 3. 12., 11. 12. 2021.

Divadlo Bolka Polívky se již tradičně zapojí do Noci divadel a právě v rámci této akce, 20. listopadu, se uskuteční premiéra koprodukční inscenace Proslov, která vznikla ve spolupráci s divadlem La Fabrika. Pohybový one-woman stand-up Anny Polívkové, na němž se režijně podílela Jana Burkiewiczová, si klade otázku, zda je možné najít slova odhalující tajemství vesmíru, zázrak stvoření a smysl života.

V pátek 17. prosince bude následovat premiérový díl komediálního občasníku RE:KABARET, tentokrát s podtitulem Re:Start Live!, který zaměstná opět všechny vaše smysly a rozvibruje vám bránici. Jeho autory a režiséry jsou Hana Mikolášková a Matěj Randár. V pestré směsici skečů, stand-upů, pantomimy, klauniád a improvizace okořeněné nekorektním humorem tentokrát vystoupí Anna Polívková, Mariana Chmelařová, Pavol Seriš, Miroslav Sýkora, Jaroslava Sýkorová, Jan Šprynar, Michal Chovanec, Ondřej Klíč a kapela.



Předposlední premiérou sezóny bude autorská hra Karla Steigerwalda Kdo sestřelil toho anděla (Voli slzy nepijí), ve které se dva tuláci, možná spíš pobudové či dokonce klauni (Bolek Polívka a Cyril Drozda), sejdou v blíže nespecifikovaném rozbořeném kostele. „Jeden čeká na udělení státní ceny, nebo na soud, nebo na obé. Z druhého se vyklube soudce, který prvního odsoudí za činy, páchané v minulosti, ačkoliv i on je páchal. Oba lžou, protiřečí si, popírají sami sebe. Jejich vzpomínání, plné cynismu, je proto útržkovité, asi nepravdivé, ale zábavné a přitažlivé. Jsou to šarmantní nuzáci lží. Vytvářejí si nepochopitelné dějiny, které se jim mění pod rukama, jak je napadne. Jsou to také teskliví hrdinové lží. Ne však lží, proti kterým bojujeme, které poznáváme, odmítáme a odhalujeme, abychom nad nimi zvítězili. Jsou to lži, které plynou samozřejmě jako fakta, vrší se, popírají se navzájem a jsou roztomilejší než pravda. Vytvářejí naše životy, naši minulost i to, co je teď. Říká se cokoliv o čemkoliv, nic nelze potvrdit ani vyvrátit. Místo příběhu přicházejí jen útržky a náznaky, které mohou znamenat cokoliv nebo nic. Místo příběhu slyšíme jen srandovní křik zoufalců. Někoho může tento rozklad světa pobavit. Nic prý není přitažlivější, než beznaděj. Jak se říká, dva klauni, voják a filosof, pohrávají si míčkem abstraktních představ. Jenže ty představy jsou nesnesitelně skutečné,“ říká o hře autor.

„Karel Steigerwald je dnes už žijícím klasikem, dramatikem, píšícím pro studiová, experimentující či hledačská divadla. Je proto vynikající, že napsal původní hru pro dalšího žijícího klasika Boleslava Polívku, jako je vždycky skvělé, když vznikne nová hra pro konkrétní divadlo a konkrétní tvůrce. Ostatně, tím druhým do páru filozofujících pobudů je Cyril Drozda (Miloš Černoušek), kultovní herec z brněnského HaDivadla. Z tohoto spojení by měla vzniknout inscenace, opírající se o brilantní herecké mistrovství. Tématem je žonglování lži a cynismu v prolhaných kulisách současnosti i minulosti. Postavy nevedou dialog, ale vzájemně se šacují, obracejí kapsy svých kostýmů naruby, snaží se jedna druhou slovenským slovem ´prekabátit´, převracejí slova v ústech jako ochutnávači pokrmů u anděla smrti. Z toho bude vycházet inscenační klíč. Vyprázdněné rituály lidí bez hodnot lidství v troskách slavné kultury. Velkou roli bude hrát scénografické řešení jako metaforický prostor vybydleného světa. Výtvarníkem scény bude Martin Černý. Scénickou hudbu i písně bude skládat Jiří Pavlica,“ dodává režisér inscenace Břetislav Rychlík.



Pětici novinek uzavře inscenace divadelní hry Bolka Polívky Nejsem svůj pes, kterou před lety napsal pro kolegu a přítele Jiřího Pechu. S postavou člověka, který byl v minulém životě psem - českým fouskem, a jeho komediálně kritickým pohledem na psí a lidskou rasu se tentokrát popasuje herec a klaun Pavel Zedníček. Režie monodramatu plného slovních hříček, gagů i filozofických mouder se ujme taktéž Bolek Polívka.

„Doufáme, že letošní divadelní sezóna bude o poznání optimističtější a plnější než ta předchozí. Děkujeme vám za přízeň a podporu a těšíme se na setkání v našem divadle. Přijďte na drink a třeba i na Polívku!” zve ředitelka Kateřina Komárková.



O Divadle Bolka Polívky



Divadlo Bolka Polívky se usídlilo v budově na Jakubském náměstí v Brně v roce 1993 a 17. září téhož roku zde autorským představením Bolka Polívky Trosečník zahájilo svoji první sezónu. Za dvacet osm let existence se zde vystřídala řada projektů principála Bolka Polívky.

V rámci současného repertoáru lze vybírat jak z autorských her Bolka Polívky (Šašek a syn, DNA) či z vlastní produkce divadla (Srnky, Letem sokolím, Horská dráha, Pozemšťan, Rebelky), tak z inscenací vytvořených ve spolupráci s jinými divadly (The Naked Truth). Diváci zde mohou zhlédnout širokou nabídku her hostujících českých a zahraničních souborů (Dejvické Divadlo, Činoherní Klub, Štúdio L+S, Divadlo Studio DVA, Divadlo Járy Cimrmana, Divadlo Kalich, Divadlo Palace, Divadlo Komediograf a další) a na prknech vidět známé herecké osobnosti.

Vedle divadelních představení jsou pravidelným doplňkem programové skladby Re-kabarety – komponované večery plné dobrého humoru a také koncertní vystoupení předních českých a slovenských hudebníků a kapel nejrůznějších žánrů. Celosezónní aktivitou jsou také výstavy (cca 10–12 za sezonu) významných malířů, grafiků a fotografů, instalované ve foyer divadla. Divadlo se ve spolupráci se svými partnery věnuje také charitativní činnosti. Zisk z vybraných představení rozděluje organizacím, které se věnují pomoci a podpoře lidí s tělesným postižením, rozvoji a výchově dětí či pomoci starým lidem.



Michal Adamík