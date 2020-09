Bětka a Marek Blaškovi se spolu s dalšími dobrovolníky v útulku starají o bezmála 150 zvířat v nouzi. Většinou se jedná o kočičky bez domova a o nemocné či hendikepované pejsky, ale naleznete u nich také zvířátka zachráněná z velkochovů, nejnověji prasátko Betynku

Na bazárku můžete za levný peníz nakoupit, ale také něco k prodeji přinést a pomoci tak zvířátkům, která to nemají v životě lehké. Koná se v Brněnské Industře od pátku odpoledne do nedělního poledne. V pátek 11. 9. bude otevřeno do osmi večer. V sobotu od deseti ráno do osmi večer a v neděli pouze dopoledne.

LENKA NĚMCOVÁ