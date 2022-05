Kůzlata očichávají podložky, lezou účastníkům do klína, vyskakují jim na záda a ramena. Skupinové cvičení vedené jogínkou Himani a rámované do prostředí rozkvetlého lomu kůzlata obohacují o energii, radost a časté výbuchy smíchu. Oblíbené brněnské lekce se do Brna vrací třetím rokem a konat se budou pouze během května.

Na program je třeba se předem objednat, a dle instrukcí si vzít podložku a oblečení „u kterých nebude vadit, když je kůzlata zašpiní nebo ožužlají“. Po vstupu do areálu Lamacentra pak jsou účastníci uvítáni jogínkou Himani a zavedeni do travnatého výběhu, kde už čekají kozí mámy Koko a Bětka zakrslého holandského plemene a jejich 5 kůzlat. Po hodině cvičení následuje půlhodina „relaxu“, kterou mohou účastníci strávit hraním s kůzlaty, krmením a hlazením lam alpak, procházením bosé stezky a kocháním se jarní přírodou v lomu Džungle.

Kůzlata k účasti na cvičení nikdo nenutí, jejich vrozená zvědavost a rošťáctví jsou klíčem k úspěchu. Už od první chvíle zvědavě očichávají účastníky i jejich pomůcky, žvýkají tkaničky vyzutých bot u jogamatek, hopsají, závodí a zkouší se lidem vyškrábat na nohu nebo na záda. „V prvních týdnech jógy jsou roztomilá a nešikovná, čtvrtý týden už ale vyvádějí opravdu akrobatické kousky, kdy jsou schopná vyskočit na člověka v pozici střechy nebo v pozici bojovníka. Vyběhnou vám po noze a chvíli se vám třeba udrží na boku. Někdy se projdou z jednoho ramene na druhé. Nejraději si z několika cvičících vedle sebe dělají opičí dráhu,“ sděluje lektorka Agnieszka Buchtová. Kůzlata se během cvičení nesmí zvedat ani chytat. Pohoda zvířat je na prvním místě.

S nápadem jógu pořádat přišla v roce 2018 lektorka Lamacentra Agnieszka Buchtová, která se inspirovala trendem v zahraničí. „Po zhlédnutí několika videí z USA a Kanady jsem si řekla, že to musíme u nás vyzkoušet. Kůzlata se rodí každé jaro a byla by škoda toho nevyužít.“ Koncept ze zahraničí ale upravila a podle svých slov vylepšila. „Cvičení s kůzlaty provádíme jen do doby, kdy jsou zvířata lehká a mají měkké paznehty. Od jisté doby už není příjemné mít kůzle na zádech. Cvičíme venku a maximálně využíváme potenciál přírody v lomu.” Díky spolupráci s lektorkou Himani mají lekce navíc hlubší jógový přesah. “Ona zvířata do cvičení zapojuje a pomáhá se lidem na ně naladit. Nejde tady jen o to, aby měli účastníci vtipnou fotku,“ tvrdí Buchtová.

Jógu s kůzlaty vyučuje Himani Baid Dviwedi – jogínka původem z Bombaje, která v Brně žije a vyučuje už více než 6 let. Cvičení s kůzlaty je podle ní v souladu s původní jogínskou filosofií. „Mnoho jógových pozic imituje zvířata. Dávní jogíni viděli jejich napodobování jako povznášející pro tělo o ducha.“ Zážitek vnímá jako blahodárný pro všechny zúčastněné. „Jedná se vlastně o jógovou terapii prováděnou s pomocí zvířat. Kůzlata, která jsou překvapivě inteligentní, společenská a mazlivá, nás nabíjejí energií, zároveň nás ale uklidňují a zlepšují naši náladu. A právě fyzická, mentální a duchovní transformace je cílem jógy,“ uzavírá Dviwedi.

Cena za hodinovou lekci a následný hodinový program je v letošním roce 450 korun. „Převážná část výdělku je určena na chod Lamacentra. Dá se tedy říci, že zůstává kůzlatům, lamám a vzácné hádecké přírodě“, sděluje Buchtová.

Lamacentrum Hády funguje už přes deset let. Jako ekocentrum ho založil Pozemkový spolek Hády, který už od roku 2000 aktivně pečuje o okolní mimořádně vzácnou přírodu. Ve správě má například přírodní památky Kavky a Velká Klajdovka, Evropsky významnou lokalitu Jižní svahy Hádů zahrnující Etážový a Růženin lom, několik významných krajinných prvků a další plochy. Právě během května je možné na Hádech spatřit celou řadu chráněných druhů rostlin v plném květu, a tak jsou účastníci jógy s kůzlaty po lekci vybídnuti, aby se před cestou zpět do centra Brna vydali na přírodovědnou procházku přes hádecké lomy.