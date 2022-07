Na první pohled připomíná výstava docela obyčejný dům se šesti místnostmi. „Když ale Akčňákovy navštívíte, zjistíte, že jejich domov nabízí spoustu neobvyklých aktivit a legrace. V kuchyni si zahrajete ping-pong s pánvičkami, v koupelně zdoláte překážkovou dráhu z prádelních šňůr a v ložnici si zaskáčete na posteli,“ řekla Lucie Čáslavová, manažerka expozice VIDA! science centra. „Cílem výstavy je probudit v návštěvnících přirozenou radost z pohybu. Tento dům si užijí malí sportovci,a ale i děti, které si myslí, že jen tak se hýbat je nuda,“ dodala. Dočasná expozice Tady bydlí Akčňákovi je v ceně vstupenky do VIDA! a je možné ji navštívit až do konce ledna příštího roku.

Výstavu, v originále nazvanou Get active, připravilo muzeum ve švýcarském Lausanne The Olympic Museum. Jejím hlavním úkolem je podpořit boj proti lenosti dětí a s ní související vzrůstající obezitou.

Na výstavě tak návštěvníci najdou profily i citace předních sportovců a také tipy na zdravý pohyb. Scénografie výstavy vychází z estetiky komiksů. Černobílá obrysová grafika je doplněná žlutými prvky upozorňujícími na aktivity, které je možné si v místnostech vyzkoušet.

Výstavou provází chlapec TOM (zkratka The Olympic Museum), který se touží stát superhrdinou. Při zdokonalování svých schopností objeví, jak zábavný a zdravý může pohyb být, a že cvičit se dá kdykoliv a kdekoliv. Postava TOMa pochází z dílny francouzského ilustrátora Laurenta Blachiera.

Dům rodiny Akčňáků se skládá ze šesti různých místností, kde návštěvníci rozvíjí různé fyzické i psychické dovednosti. „Prádelna slouží k tréninku mrštnosti. Zkuste se protáhnout mezi bludištěm šňůr na sušení prádla. V ložnici posílíte kosti skákáním po posteli. V pracovně zlepšíte svou vytrvalost veslováním u stolu. V kuchyni natrénujete koordinaci pohybů hraním ping pongu s pánvičkami. V koupelně posílíte svaly na rukou a zkusíte si nasadit masku superhrdiny. A v obýváku zapracujete na týmovém duchu, tím, že se s přáteli či rodinou společně projedete na jedněch lyžích,“ láká k návštěvě koordinátor dočasných výstav Martin Kirkby.

VIDA! připravila i další novinku tematicky zaměřenou na pohyb a sporty. „Máte rádi sportovní zajímavosti? Baví vás tipovat nebo porovnávat své znalosti s ostatními? Zastavte se během prázdninových dnů na galerii centra a zahrajte si naše Sportboxy,“ vybídl Šimon Benda, který tuto hru ve VIDA! připravoval.

Zájemci si vyberou jednu z šestnácti připravených krabic a ponoří se do světa sportu. Pokusí se například správně přiřadit vybavení k nejrůznějším sportům nebo porovnat rychlosti jednotlivých míčků. „Nebo se pokusíte rozpoznat, který z podivných sportů jsme si vymysleli a který skutečně existuje,“ doplnil Benda.

Hráči Sportboxů si užijí kuriozity a dozví se překvapivé informace i o těch nejběžnějších sportech. Za správnou odpověď získají body. Deset nejúspěšnějších bude na konci prázdnin odměněno vstupenkou do VIDA! pro 4 osoby. Sportboxy jsou společně s Moneyboxy, rodinnou hrou ze světa financí, kterou si mohli návštěvníci vyzkoušet už v předchozích dvou letech, v nabídce denně od 11.00 do 14.00 hodin. Možnost zahrát si tyto hry je součástí vstupného do brněnského science centra.