Od ledna do března je chrám otevřený o víkendech mezi půl jedenáctou dopoledne do půl páté odpoledne. V dubnu je otevřeno i v pátek. Od května je chrám otevřený denně mimo pondělí a od června do září denně. V říjnu pak ještě denně mimo pondělí a do konce roku poté o víkendech.

Apartmány místo chat? Jedná se o prodeji legendárního kempu Apollo

Chrám stojí nedaleko Mlýnského rybníka, který patří do soustavy rybníků, jejichž historie sahá zřejmě až do patnáctého století. Dnes je součástí národní přírodní rezervace a patří k vyhlášeným ptačím oblastem. Od počátku šedesátých let leží u rybníka nedaleko chrámu kemp, který si oblíbilo už několik generací rekreantů.