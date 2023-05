Třetí dubnovou neděli se uskutečnilo mezinárodní mistrovství České republiky s názvem "Czech Open Wushu Brno 2023", a to pod záštitou České Federace Wushu (ČFW). Soutěžilo se v sestavách moderního (wu-shu) i tradičního (kung-fu) čínského bojového umění - a to jak v pěstních stylech, tak i s různými zbraněmi.

Čínské bojové umění v Brně. Na soutěži zápasil oddíl z Pelhřimova | Foto: Petr Vaculín

Oddílu Wu-shu Pelhřimov se na tomto turnaji dařilo a zástupci klubu dovezli celkem 7 cenných kovů - z toho 4x zlato, 2x stříbro a 1x bronz.

Před hlavní částí turnaje soutěžili začínající závodníci v různých věkových kategoriích. Pelhřimovští zde měli sedm zástupců: Ema Kališová, Amálie Kubincová, Jakub Kubinec, Lukáš Bulant, Adriana Pešková, Nela Vondrová a Lucie Bělochová předvedli své umění a kromě "pamětní" medaile, si někteří "vybojovali" i diplom s umístěním. Ema Kališová a Lucie Bělochová si odvezly diplom za druhá místa, Adriana Pešková získala třetí místo.

Po této "úvodní" části následovala část hlavní - samotné mezinárodní mistrovství (Czech open), kterého se zúčastnili Martin Kališ a Petr Vaculín.

Martin si "vycvičill" zlato v kategorii moderního wu-shu: muži +36 let severní pěst. Petr 3x zlato v kategoriích tradičního wu-shu (kung-fu): muži +36 let dlouhá zbraň; muži +36 let severní pěst a v kategorii párové a ohebné zbraně mix.

Gratulujeme k pěkným výkonům všech soutěžících a děkujeme všem, kteří oddíl Wu-shu Pelhřimov v činnosti podporují.

Petr Vaculín