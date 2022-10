Citrusy i právě rostoucí houby. Vyrazte na výstavu do botanické zahrady

Chcete si doma vypěstovat citron nebo pomeranč a nevíte, jak na to? Dozvědět se to můžete na tradiční prodejní výstavě citrusů a dalších subtropických a tropických užitkových rostlin, která se bude konat od středy 19. října do neděle 23. října ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na Kotlářské ulici v Brně.

Výstava citrusů v botanické zahradě v uplynulých letech. | Foto: se svolením pořadatelů

Výstava bude otevřená denně od devíti hodin do pěti odpoledne. Na výstavě budou přítomni zkušení pěstitelé, kteří rádi poradí s péčí o rostliny. V rámci výstavy citrusů bude instalovaná i výstavka právě rostoucích hub. Uspořádá ji a popíše Petr Hrouda, mykolog z Ústavu botaniky a zoologie naší fakulty. Na ochoze palmového skleníku bude vyvěšena plakátová výstava „Dlouhá cesta kávového zrna“, o podmínkách pěstování kávovníků a získávání kávových zrn. Výstavu připravil spolek Fairtrade Česko a Slovensko a bude vystavena od 19. října do 6. listopadu. Na neděli 23. října od jedné do pěti hodin odpoledne připravujeme akci „Kávové odpoledne“ s ochutnávkou FairTrade kávy a různých chutí kávy z pražírny Gill's Coffee Espresso Bar. Těšit se můžete na ukázky rostlin a plodů kávovníku. Program obohatí vystoupení členů Filharmonie Brno ve 13 a v 15 hodin. Hana Ondrušková