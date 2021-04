Čtenář Jaroslav Kučera vyrazil s jarem na výlet a po delším čase se vypravil do Mikulova. Podělil se se o postřehy a fotky, do města se podle něj pomalu vrací život, ale pandemická omezení jsou stále poznat, nejen před dveřmi zavřených restaurací.

Jarní procházka Mikulovem. | Foto: Jaroslav Kučera

Doma už mám prochozené snad všechny vycházkové okruhy a na některých mi za chvíli budou silničáři vyčítat, že jsem jim tam u krajnice vychodil další strouhu. Nejvyšší čas se podívat alespoň kousek dál. Proto jsem o víkendu skočil na vlak a vyrazil do Mikulova. Jezdím tam rád v každé roční době a na jaře tam bývá obzvlášť hezky. Řekl jsem si, že se musím podívat, co je tu po roce nového. Hned cestou od nádraží jsem si všiml nových nebo skoro nových hřišť. Na těch pro lidi zrovna tělo nikdo netužil, ale ve psím výběhu hned vedle jsem nějaké páničky se psy viděl. Koukám tam přes plot, a to si jeden pes vzal náležitě osobně. Místo aby běhal po lávce a skákal, jak panička poručí, rozběhl se k tomu plotu a hezky na plnou tlamu mi vysvětloval, že u jeho plotu nemám co postávat a že moje nohavice poznají středověk! Mám hlídací psy, pokud jsou za plotem, docela rád, tak jsem mu řekl, že pěkně hlídá a šel dál do města.