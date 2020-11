Stejně jako dospělí i děti vnímají velké změny, které nastaly v jejich životě v souvislosti s koronavirovou pandemií. Prvotní nadšení z nechození do školy rychle vyprchalo a vystřídalo jej tesknění po kamarádech, kroužcích a všem, na co byly zvyklé. Proti frustracím a nudě pomáhá pevný denní řád a co nejvíce pohybu.

Pro děti je důležitý pohyb. Překážkovou dráhu lze postavit i pomocí nábytku. | Foto: archiv Monkeys gym

„S novou situací dětem nejlépe pomůže jistota pravidelných denních rituálů. V praxi to znamená, že nastavíme budík na určitou dobu, aby děti vstávaly, jako kdyby šly do školy. Ideální je, když si pak s nimi dáme ve vyvětrané místnosti krátkou rozcvičku. Následuje snídaně, čištění zubů, oblékání, stlaní postelí atp. Školáci pak mají pravidelnou on-line výuku, ale i mladší děti, pokud nedocházejí do mateřských škol, by měly mít pravidelný dopolední program, jehož součástí jsou edukační činnosti, čtení nebo malování. Zároveň je třeba vyčlenit čas na hraní, na pomoc s domácími pracemi. Za jeden z nejdůležitějších rituálů pro děti všeho věku pak považuji každodenní pravidelnou pohybovou aktivitu, klidně formou hry. V dodržování těchto pravidelných rituálů vidím způsob, jak se v dnešní vypjaté době vyhnout totální anarchii v domácnosti,“ říká Kristýna Přibylová.