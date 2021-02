Na střední škole v letech minulého století byl můj ústřední kamarád a také spolusedící mladík, nosící jméno Tonda. Protože chodil na hodiny angličtiny – jeho paní profesorka mu říkala hezky po anglicku Tony. Byl také skvělým hráčem stolního tenisu. Ve školním turnaji neměl konkurenci a s přehledem vyhrával. Jinak ovšem úspěšně reprezentoval svůj mateřský oddíl v Moravské Třebové. Jeho sestra mu každé ráno připravovala svačinu, o kterou se se mnou spravedlivě podělil. Já jsem mu na oplátku v „naší“ restauraci přezdívané Kongo, kde jsme strávili spoustu času, platil náš oblíbený smažák s kofolou.

Tradičním zvykem střední školy, kam jsme docházeli, bylo vybírání příspěvků na Sdružení rodičů a přátel školy. Pravda, tato zájmová organizace mnohé z nás moc netěšila, neboť kromě plesu organizovala hlavně schůze, kde se setkávali rodiče s našimi profesory. Pro nenapravitelné „repetenty“ jako jsem byl já a několik dalších spolužáků jejich hlášení či doslova „práskačky“ na nás nebohé žáky nebyly obzvláště příznivé.

Nicméně, jak to už v té odváté době chodilo, vybírání příspěvku probíhalo pod nevysloveným krycím názvem: Povinné dobrovolné…Náš milý spolužák Honza tenkráte přinesl větší částku oproti obvykle stanovené desetikoruně. My jsme se ho s Tondó tenkráte ptali, proč tolik dává, ve smyslu, že kazí partu. On nám řekl, že jeho otec si to tak přál.

A tak já s kamarádem Tondó jsme z hecu darovali jmenovanému sdružení deset korun a padesát haléřů. Toník to ovšem dotáhl až k dokonalosti. O celé záležitosti napsal na piják z mého sešitu, který mám dodnes schovaný, oficiální prohlášení. A protože věděl, že pocházím z dědiny na Malé Hané, kde měl také své příbuzné, snažil se napsat svůj „song“ v našem nářečí. Nicméně pocházel z Moravské Třebové, kde se mluví po „pansku“ (s moravským přízvukem), bylo poznat, že od nás přímo nepochází a že našu řeč prostě nemá v krvi jako já.

Tož tak se to tenkrát seběhlo. A jednó se toto krátkó drobničko historie načesto spláchne, jak řikával muj milé skřipovské dědóšek Josef.

PAVEL KYSELÁK