Bagr uprostřed koryta řeky Svratky na Poříčí Brně zaujal čtenáře Rovnosti. Scénu natočil a rozhodl se video zveřejnit. Podělte se i vy v rubrice Čtenář reportér o zajímavé dění kolem vás.

V proudu řeky Svratky v Brně pracuje bagr | Foto: Pavel Jelínek

Část horkovodu budovaného v Brně povede dokonce pod řekou Svratku, a to více než dva metry pod úrovní dna. Je to údajně poprvé, co bylo zvoleno toto řešení a nikoliv po lávce nad řekou jako doposud. Práce probíhají již několik měsíců.