Byla to otřesná podívaná na obtloustlého poslance v nepříliš bílém , náležitě vytahaném triku. Stál za řečnickým pultem, možná chtěl jenom ukazovat na televizní obrazovce svoji tvář, aby jej všichni jeho voliči viděli a poznali na ulici, proto mu chyběla, v poslanecké sněmovně povinná, rouška.

Čtenářka Deníku Libuše Švédová zareagovala na vystoupení poslance Volného a vzniklou potyčku. | Foto: archiv Deníku

A možná by to byl i sympaťák, kdyby nepromluvil. Už po několika větách se naplno projevila jeho "duševní skromnost a inteligenční insolvence". Také ovšem jeho tělesná kondice, jež nakonec vyvrcholila v poslanecké sněmovně doposud bezprecedentním násilím. Televizní diváci žasli a toho člověka z paměti tak rychle nevymažou. Zbývá otázka: Patří do poslanecké sněmovny agresivní psychopati. Nezbývá než odpovědět: "Patří, zvolili jsme si je."