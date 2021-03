I v této složité době Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje dvanáctý ročník akce Březen - měsíc čtenářů.

Březen měsíc čtenářů 2021. Vyhlašují dvanáctý ročník | Foto: archiv Národní knihovna ČR

Celostátní knihovnickou kampaň Čtenář roku vyhlašuje již od roku 2011 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. V desátém ročníku hledáme největšího E-ČTENÁŘE v našich knihovnách. Hlavním kritériem hodnocení bude celkový počet vypůjčených e-knih za rok 2020.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ve spolupráci se Svazem českých knihkupců a nakladatelůhledá v rámci projektu Nejlepší knihy dětem nejlepší dětskou knihu za léta 2019/2020. Výroční katalog Nejlepší knihy dětem vyšel již poosmé, a stejně jako v předchozích ročnících nabízí kurátorský výběr toho nejnápaditějšího, co se v posledním roce na českém knižním trhu v oblasti původní tvorby pro děti a mládež urodilo. V anketě můžete vybrat až tři knihy, které by podle vás měl každý předškolák i školák přečíst. Pokud vám v nabídce nějaká česká kniha chybí, doplňte ji do formuláře níže. Vyplněním ankety a odesláním svých údajů se zároveň zúčastníte soutěže o kupony na nákup knih v hodnotě 5 000 Kč, 3 000 Kč a 2 000 Kč.

Nejlepší dětské knihy budou vyhlášeny v rámci kampaně Březen měsíc čtenářů 2021.

Formulář ankety najdou zájemci na https://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/soutez-nejlepsi-kniha-pro-deti

Roman Giebisch, Národní knihovna ČR