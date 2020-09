Pestrý program, který nabízí přes 300 akcí ve více jak stovce měst a obcí v Čechách i na Slovensku zve na místa veřejnosti běžně nepřístupná nebo je představuje v nových souvislostech. „V letošním roce chceme poukázat na úlohu architektury i urbanismu ve společnosti, ať už se to týká životního prostředí a udržitelnosti rozvoje, funkčnosti veřejných staveb a prostorů nebo proměn jednotlivých lokalit jak po společenské stránce, tak z hlediska architektury,“ vysvětluje zakladatelka a ředitelka Dne architektury, architektka Marcela Steinbachová. Program připomíná i několik významných architektonických osobností minulosti i současnosti jako jsou Adolf Loos, Josef Gočár, Otakar Novotný, Jaroslav Fragner nebo Zdeněk Fránek.

V Brně nelze nepřipomenout slavného rodáka Adolfa Loose, jehož 150 výročí narození si letos připomínáme. Program nabízí procházku po stopách tohoto mimořádného architekta nebo prohlídku Bauerova zámečku, jediného dochovaného Loosova díla v Brně. Den architektury zamíří i do bývalé dělnické kolonie Diviškovy čtvrti, tzv. brněnské Šanghaje nebo do „Bílého domu“ z poloviny 70. let, nad jehož budoucností se vznášejí otazníky. V rámci Hurá dovnitř! se v Brně veřejnosti otevřou například oceňovaná Budova Národního metodického centra obnovy památek architektury 20. století, sportovní areál Kraví hora, vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada Nadace Partnerství a také nově rekonstruovaný pavlačový dům na Francouzské ulici, který byl přestavěn na sociální bydlení. Program zve i na speciální komentované prohlídky vily Tugendhat s jejímu restaurátory nebo workshop pro děti s názvem Minimum, na kterém dozvědí více o bydlení v různých dobách a koutech světa.

Ve Znojmě nahlédneme v rámci Hurá dovnitř! pod pokličku přestavby opuštěného pivovaru na vinný bar a degustační prostor.

V Mikulově nabízí festival několik akcí jako třeba procházku po vzájemných vztazích a vazbách historického a současného rozvoje města, na kterou naváže následná panelová diskuze. Vize a projekty pro Mikulov představí architekt Jakub Děnge. Své dveře otevře návštěvníkům galerie Závodný, která byla jako budova oceněna v soutěži Grand Prix architektů. Těšit se můžeme na prohlídku s autory budovy či setkání s majitelkou galerie. Dále se uskuteční exkurze do historie židovského města se Sylvou Chludilovou či návštěva objektu Štajnhaus s autorem rekonstrukce domu architektem Janem Horou.

V Boskovicích představí jejich městský architekt Zdeněk Fránek své vize a oblíbená místa ve městě a v Břeclavi historik Michal Uher provede v zámku a v podzámčí dávnou minulostí a možnou blízkou budoucností rozvojové lokality.

V programu Dne architektury lze vybírat ze zdarma přístupných exkurzí do běžně nepřístupných budov s názvem Hurá dovnitř!, cyklovyjížděk, přednášek nebo workshopů, které probíhají pod vedením architektů, historiků a dalších odborníků na daná témata. Bohatou nabídku doplňují přednášky, diskuse nebo divadelní představení věnované architektuře. Den architektury nabízí i program pro děti a první český architektonický filmový festival Film a architektura, jenž letos po deváté přinese na plátna kin zejména zahraniční snímky, věnované architektuře a urbanismu. Kompletní program je k dispozici na www.denarchitektury.cz a www.filmarchitektura.cz.