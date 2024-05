/FOTO/ Příjemný den plný pestrého programu si užili návštěvníci Farního dne u kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů v brněnských Žabovřeskách. Akce se uskutečnila v sobotu 25. května a samotného zahájení se ujal pan farář Pavel, který vykonal mši svatou. Návštěvníky neodradil ani déšť, i když se celý program musel přesunout. A jelikož naši hokejisté hráli důležitý zápas, nezapomnělo se ani na fandění.

Den farnosti v Žabovřeskách: program nezastavil ani déšť, lidé fandili hokeji | Foto: Petr Klang

Po mši svaté se účastníci přesunuli do venkovních prostor střediska na oběd, občerstvení a odpolední program. Zde plány ale překazilo počasí. Hlavní program tedy museli pořadatelé přemístit do velkého stanu. Příjemně naladěnou atmosféru to ale nepřekazilo. Lidé poděkovali končící Pastorační radě a přivítali členy nové rady, zazpívali si u cimbálu a jakmile přestalo kapat, děti vyběhly do kaluží.

Závěr akce patřil hokeji. Česko totiž hrálo důležitý zápas v rámci Mistrovství světa, proto se všichni fanoušci a fanynky přesunuli do ORCu. „Výhra našeho hokejového týmu přidala k i tak pohodové a radostné náladě celého dne ještě víc," uzavřela Farnost.