Den matek slaví i kočičí mámy. Pomoci jejich „dětem“ může každý

Druhou květnovou neděli se tradičně slaví Den matek. Měsíc květen je ale také sezónou nechtěných koťat. Nebýt těch, kterým se říká kočičí mámy, nebylo by většiny kočičích útulků a tisíce opuštěných koček by se ocitly bez pomoci. Obce totiž kočičí útulky téměř nezřizují, přes to, že koček v nouzi je mnohonásobně víc než psů. Poslání to není jednoduché, lidské lhostejnosti a kočičího utrpení je opravdu hodně. Proto si kočičí mámy, které jsou často i mámami lidskými a jejich útulky praskají ve švech, zaslouží naše poděkování a pomoc. Za příspěvek děkujeme Charitativnímu kočičímu spolku Kryšpín se sídlem v Brně.

Kočičí mámy a jejich útulky pro opuštěné kočky. | Foto: se souhlasem Charitativního kočičího spolku Kryšpín